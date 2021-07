Max Verstappen heeft genoten van de experimentele sprintrace van zaterdag op Silverstone. De Red Bull Racing-coureur kwam als eerste over de finish en start zondag zodoende van poleposition bij de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Bij de start van de sprintrace was Verstappen vanaf plek twee beter weg dan concurrent Lewis Hamilton, die vooraan stond. Na een spannende eerste ronde consolideerde de Nederlander de voorsprong die hij had opgebouwd.

"Het is moeilijk inhalen hier, dus ik was blij dat ik een goede start had. Het was een mooi gevecht met Lewis in de eerste ronde. Daarna heb ik mijn eigen snelheid kunnen rijden", zei Verstappen in een eerste reactie.

"We hadden allebei flink wat blaren op onze banden, want we bleven elkaar pushen. Gelukkig hebben we de finish gehaald. Ik ben blij met de drie punten en het voelt grappig dat ik nu pole heb. Het wordt morgen een interessant gevecht."

Aan de auto's van de gefinishte coureurs mag in principe niet meer worden gewerkt. "We kunnen dus niets meer veranderen", aldus Verstappen. "Wij zijn snel in de bochten en Mercedes heeft heel veel topsnelheid op het rechte stuk."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur. Zes van de laatste zeven edities werden gewonnen door Hamilton. Verstappen werd vorig jaar tweede.

Top tien sprintkwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull Racing)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Daniel Ricciardo (McLaren)

7. Fernando Alonso (Alpine)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. George Russell (Williams)

10. Esteban Ocon (Alpine)