Max Verstappen heeft zaterdag op het circuit van Silverstone de eerste experimentele sprintkwalificatie van de Formule 1 gewonnen. De Nederlander klopte zijn grote titelconcurrent en thuisfavoriet Lewis Hamilton. Door de zege in de zeventien ronden tellende race start Verstappen zondag in de Grand Prix van Groot-Brittannië van poleposition.

Met de zege pakte Verstappen drie WK-punten, waarmee hij in totaal op 185 komt. Hamilton pakte er met zijn tweede plaats twee en volgt met 152 punten, 33 punten achter Verstappen. De derde plek, goed voor één punt, ging naar Valtteri Bottas in de tweede Mercedes.



De als tweede vertrekkende Verstappen was bij de start beter weg dan Hamilton en greep direct de leiding. In de eerste ronde stond de WK-leider nog wel even onder druk van zijn Britse rivaal, die zijn auto er in de snelle Copse-bocht naast wilde zetten. Verstappen had echter de binnenkant en kon die aanval eenvoudig afslaan.



De Limburger controleerde vervolgens het gat op Hamilton en reed ogenschijnlijk probleemloos naar de finish. De mediumbanden op zijn Red Bull vertoonden in de tweede helft van de race wel wat slijtage, vooral linksvoor. Daar had Hamilton echter ook last van.



Bottas begon verrassend op de softbanden, maar profiteerde daar niet van. Wel kon de Fin zich Charles Leclerc in de Ferrari van het lijf houden. De als vierde en op mediumbanden vertrokken Monegask kwam ook als vierde over de streep.

Mooi duel tussen Alonso en de McLarens

Achter de strijd om de eerste drie startplaatsen was een mooi gevecht gaande tussen Fernando Alonso in de Alpine en de McLarens van Lando Norris en Daniel Ricciardo. De ervaren Spanjaard Alonso was als elfde gestart, maar deed dat wel als een van de weinigen op de softbanden. Met een geweldige start reed de tweevoudig wereldkampioen naar de vijfde positie. Norris en Ricciardo hadden vervolgens de nodige moeite om Alonso weer voorbij te komen.



George Russell kwam als negende over de streep in zijn Williams. Of de jonge Brit zondag ook van die plek mag starten is nog de vraag. Russell had in de openingsfase een stevig duel met de achter hem gestartte Carlos Sainz, waarbij de Ferrari-coureur van de baan werd gedrukt.



Verstappens teamgenoot Sergió Perez had een vervelende middag. De Mexicaan spinde in de openingsfase van de baan bij het uitkomen van de snelle Maggots en Becketts-bochten en bleek zijn auto daarbij te veel beschadigd te hebben. Red Bull riep Pérez vlak voor de finish binne, zodat het team nog aan de auto kan werken voor morgen. Aan de auto's van de gefinishte coureurs mag in principe niet meer worden gewerkt.



De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur.