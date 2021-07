Max Verstappen heeft de tweede en laatste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië als snelste afgesloten. De Nederlander van Red Bull bleef met een tijd van 1.29,902 Charles Leclerc (Ferrari) voor.

De tweede training volgde in dit experimentele weekend van de Formule 1 op de kwalificatie van vrijdagavond, waarin Verstappen de tweede tijd reed, achter Lewis Hamilton. Zaterdag om 17.30 uur volgt de sprintrace om de startopstelling voor de hoofdrace van zondag te bepalen.

Door de bijzondere opzet zijn de auto's sinds vrijdagavond al in 'parc fermé', wat inhoudt dat er nauwelijks aan de auto's mag worden gesleuteld. Het kwam voor de coureurs dus vooral neer op langere runs, om te zien hoe de banden zich houden en zo de strategie voor de sprintrace en de hoofdrace te bepalen. Dat maakt de snelste rondetijden wat minder relevant.

Toch was Verstappen dus de snelste, met een tijd die werd gereden op de mediumbanden. Die gaat de leider in de WK-stand vermoedelijk ook gebruiken voor de sprintrace. Dat mogen de coureurs zelf kiezen. De hoofdrace op zondag (start 16.00 uur) wordt waarschijnlijk een éénstopstrategie - van medium naar hard, of andersom. Ook dan hebben de coureurs vrije bandenkeuze.

Leclerc reed zijn snelste tijd (1.30,277) op de mediumband. Zijn teamgenoot Carlos Sainz klokte de derde tijd op de softbanden. Verstappens titelrivaal Hamilton reed de achtste tijd. De thuisfavoriet reed alleen op de softbanden en het hardste rubber dat Pirelli dit weekend heeft meegenomen.

De weinig enerverende sessie op het zonnige Silverstone verliep zonder grote incidenten. Valtteri Bottas spinde in zijn slotronde nog even met zijn Mercedes. Dat had voor de Fin geen gevolgen.