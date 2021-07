Hamilton vindt het experiment met de sprintrace, ondanks zijn tweede plek, zeer geslaagd. "Ik weet niet hoe het voor de fans was om hier naar te kijken, maar ik vind het tot nog een toe een geweldig weekend", aldus de Brit. "Gisteren was zo'n leuke dag met de kwalificatie op een vrijdag. Ik weet niet of het de leukste race ooit was vandaag, maar we zouden meer van dit soort dingen moeten doen. Al is het misschien in een iets andere opzet."