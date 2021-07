George Russell kan zijn geluk niet op na de kwalificatie van vrijdag voor de sprintrace. De Brit noteerde op het circuit van Silverstone de achtste tijd en dat is voor Russell zijn beste klassering ooit namens Williams in een kwalificatie in de Formule 1.

De 23-jarige Russell was met zijn snelste rondje 0,837 seconden langzamer dan nummer één Lewis Hamilton, maar hield onder anderen Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Fernando Alonso en Pierre Gasly achter zich.

"Damon Hill vertelde mij dat het publiek ongeveer een hele seconde kan opleveren. Ik was daar eerst een beetje sceptisch over, maar hij had helemaal gelijk. We hebben echt enorm veel steun en ik heb daar een enorm goed gevoel bij", zegt Russell op de site van de Formule 1.

"Ik had eigenlijk een tegenvallende eerste vrije training, dus ik wist dat we het beter moesten doen tijdens de kwalificatie. Dat lukte nogal. We zaten zelfs nog dicht op de vierde tijd van Charles Leclerc (+0,143, red.). Dat is echt super en ook onwerkelijk voor ons."

George Russell beleefde een mooie vrijdag op Silverstone. Foto: Getty Images

'Denk dat veel coureurs het een beetje rustig aan gaan doen'

Voor de sprintrace zaterdag om 17.30 uur begint is er eerst om 13.00 uur nog een tweede vrije training. De 'gewone' race op het circuit van Silverstone start zondag om 16.00 uur.

"Ik denk dat veel coureurs het een beetje rustig aan gaan doen omdat ze een goede positie willen hebben voor de hoofdrace op zondag. Maar ik ga er gewoon voor. Dit is weer een extra race voor me en ik wil vechten met de mannen om me heen", aldus Russell.

Russell mag zaterdag voor de tweede race op rij als achtste starten. Bij de vorige Grand Prix in Oostenrijk kwalificeerde hij zich als negende, maar profiteerde hij van een gridstraf van Vettel.