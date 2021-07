Toto Wolff was vrijdag blij dat Lewis Hamilton voor het eerst sinds de Grand Prix van Spanje weer eens het snelst was in een kwalificatie. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes concludeerde dat Lewis Hamilton op Silverstone nog veel harder kon dan zijn snelste tijd in de kwalificatie voor de sprintrace.

"Het voelt goed om zo sterk terug te komen", zei Wolff bij Sky Sports. De Mercedes-teambaas had gezien dat Hamilton in de vrije training nog ver achter Max Verstappen stond.

"Lewis was nog drie tienden sneller geweest als hij dat foutje niet had gemaakt in de laatste sector, dus ik ben blij met de snelheid van onze auto. Het is niet één upgrade geweest, we hebben op alle mogelijke manieren snelheid gevonden. We kregen de banden op de juiste temperatuur en daardoor werkte de auto optimaal."

Mercedes was met een groot pakket aan updates naar Silverstone gekomen om zo het gat naar Red Bull Racing te verkleinen. Hamilton wacht al vijf Grands Prix op een zege en heeft daardoor een achterstand van 32 punten op WK-leider Verstappen, die als tweede eindigde in de kwalificatie voor de sprintrace.

Het is dit weekend de eerste keer dat de Formule 1 experimenteert met een sprintrace, die zaterdag op het programma staat. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startopstelling voor de reguliere race op zondag. Achter Hamilton eindigde Valtteri Bottas (Mercedes) als derde en Charles Leclerc (Ferrari) werd vierde.

'Als het een stevig gevecht wordt, is dat alleen maar goed'

Vanwege het experiment met de sprintrace is de format van het Grand Prix-weekend flink op de schop gegaan. Zo werd de eerste vrije training niet in de ochtend, maar in de middag verreden.

Wolff had nog wel even de tijd nodig om te wennen aan het nieuwe ritme. "Ik was van plan om zoals gebruikelijk om 7.00 uur een rondje over het circuit te lopen, maar toen zei mijn vrouw dat het vandaag niet nodig was", vervolgde Wolff, die niet verwacht dat de coureurs zaterdag voorzichtig gaan rijden in de sprintrace.

"Aan het racen op zich verandert morgen niets. Als de lichten uitgaan willen de coureurs er gewoon voor gaan. Als het een stevig gevecht wordt, is dat alleen maar goed."

Voordat de sprintrace zaterdag om 17.30 uur wordt verreden, staat om 13.00 uur eerst nog de tweede vrije training op het programma. De hoofdrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur.