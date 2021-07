Lewis Hamilton was emotioneel nadat hij vrijdag op Silverstone de snelste tijd had geklokt in de kwalificatie voor de sprintrace. De 36-jarige Brit bleef nummer twee Max Verstappen een kleine tiende voor.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Om eerlijk te zijn ben ik nogal overdonderd", zei Hamilton bij Sky Sports. "Bij het ingaan van dit weekend had ik de hoop dat het harde werk van het team en het gejuich van de fans ons hier zou brengen, maar we hadden nergens op gerekend."

"Red Bull was heel snel in de vrije training, maar wij waren gewoon met ons eigen werk bezig. Ik heb vanmorgen nog wat extra werk in de simulator gedaan, omdat we nog niet hoefden te rijden. Dinsdag had ik ook al in de simulator gezeten omdat ik geen tijd wilde verspelen. Ik wilde de jongens op de fabriek helpen waar ik kon. We hebben alles wat erin zit uit deze auto gehaald en het was precies genoeg."

Het is dit weekend de eerste keer dat de Formule 1 experimenteert met een sprintrace, die zaterdag op het programma staat. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startopstelling voor de reguliere race op zondag. Achter Hamilton eindigde Valtteri Bottas (Mercedes) als derde en Charles Leclerc (Ferrari) werd vierde.

Max Verstappen feliciteert Lewis Hamilton in Silverstone. Max Verstappen feliciteert Lewis Hamilton in Silverstone. Foto: Getty Images

'De leeuw moet morgen opnieuw brullen'

Hoewel Hamilton de snelste was in de kwalificatie, krijgt hij nog geen officiële poleposition achter zijn naam. Die wordt zaterdag vergeven aan de winnaar van de sprintrace. "Vandaag waren we snel, maar we hebben nog steeds een hoop werk te verrichten", vervolgde Hamilton.

"De leeuw moet morgen opnieuw brullen. We zullen zien wat er gebeurt. De Red Bull inhalen is niet makkelijk, dus het is mooi dat we er voor staan. Ik denk dat ik de juiste auto tot mijn beschikking heb om de klus te klaren."

Voordat de sprintrace zaterdag om 17.30 uur wordt verreden, staat om 13.00 uur eerst nog de tweede vrije training op het programma. De hoofdrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur.