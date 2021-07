Max Verstappen baalde dat hij zaterdag naast de snelste tijd greep in de kwalificatie voor de sprintrace tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De coureur van Red Bull Racing klaagde over onderstuur.

Verstappen was eerder op de dag in de eerste vrije training nog wel de rapste, maar hij moest in de kwalificatie voor de sprintrace genoegen nemen met de tweede plaats achter Lewis Hamilton van Mercedes.

"Ik ben niet verrast dat Mercedes zo snel was in de kwalificatie, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. De auto was best goed, maar ik had veel onderstuur", zei Verstappen in een eerste reactie in de pitsstraat.

"Ik kon de bochten niet echt aanvallen, was aan het wachten totdat de voorbanden grip kregen. Het was een raar gevoel om te rijden. Ik denk niet dat het aan de set-up of de voorvleugel lag. Het is wat het is. We zitten nog steeds dichtbij. Het is all right."

'We moeten een paar dingen oplossen'

De Grand Prix van Groot-Brittannië kent een afwijkend weekend ten opzichten van alle voorgaande Grands Prix dit seizoen. Zaterdag wordt er voor het eerst ooit in de Formule 1 een sprintrace afgewerkt en daarin vallen drie, twee en één punt te verdienen voor de WK-stand.

"Het is een beetje een raar weekend. We hebben nu een kwalificatie gedaan, maar dat leverde geen poleposition of zo op. We zullen zien wat het morgen gaat worden. We moeten een paar dingen oplossen, maar ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we een sterke race rijden."

De winnaar van de sprintrace start zondag in de hoofdrace vanaf poleposition. Verstappen gaat na 9 van de 23 Grands Prix aan de leiding in de WK-stand met 32 punten voorsprong op titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.