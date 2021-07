Lewis Hamilton start de eerste sprintrace in de Formule 1 zaterdag vanaf de eerste startplaats. De zevenvoudig wereldkampioen was vrijdagavond in de kwalificatie op Silverstone de snelste in het afwijkende weekend van de Grand Prix van Groot-Brittannië. WK-leider Max Verstappen begint naast zijn grote titelrivaal op de tweede plaats.

De Formule 1 experimenteert dit weekend met een sprintrace over zeventien ronden die zaterdag om 17.30 uur begint. De uitslag van die race vormt de startopstelling voor de normale Grand Prix die zondag wordt verreden. Vanwege dit afwijkende programma moest er op vrijdag al gekwalificeerd worden. De eerste startplaats is formeel niet de 'poleposition'. Die titel komt op naam van de winnaar van de sprintrace.



Hoewel het dus geen 'echte' pole wordt genoemd, is het de derde keer dit seizoen dat Hamilton vooraan mag starten. Zijn laatste pole was begin mei in Spanje. De laatste drie races vertrok Verstappen nog van pole. De Nederlander klaagde na de kwalificatie op Silverstone over een gebrek aan grip van de voorbanden, waardoor zijn kwalificatierondjes niet naar zijn zin verliepen. Uiteindelijk kwam de Red Bull-coureur toch maar 0,075 seconden tekort op de snelste tijd van Hamilton.



Valtteri Bottas pakte met zijn Mercedes de derde startplaats, voor Charles Leclerc in de Ferrari. Daarachter starten Sergio Pérez in de tweede Red Bull en Lando Norris in de McLaren als vijfde en zesde. Daniel Ricciardo reed naar de zevende tijd. De Australiër kwam recent niet goed voor de dag in de kwalificaties, maar zat nu dicht op zijn teamgenoot Norris.

De McLaren-coureur start zaterdag op de vierde startrij naast George Russell, die zijn thuispubliek op de banken wist te krijgen met wederom een sterke kwalificatie in de Williams. De 23-jarige Brit evenaarde zijn beste kwalificatie in de Williams. Twee weken geleden begon de Mercedes-protegé ook al als achtste.

Top tien kwalificatie 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.26,134

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,075

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,194

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,694

5. Sergio Pérez (Red Bull): +0,763

6. Lando Norris (McLaren): +0,763

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,765

8. George Russell (Williams): +0,837

9. Carlos Sainz (Ferrari): +0,873

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,045

Coureurs mogen zelf kiezen op welke banden ze starten

In een normaal Formule 1-weekend moet de top tien de Grand Prix starten op de band waarop de coureur in het tweede deel van de kwalificatie (Q2) de snelste tijd heeft gereden. Dat is in dit experimentele weekend niet het geval. Coureurs mogen zelf kiezen welke band ze voor de sprintrace gebruiken. Dat geldt ook voor de hoofdrace op zondag. Dan moeten de coureurs tijdens de race (zoals gebruikelijk) wel twee verschillende bandensoorten gebruiken.



Voor de sprintrace om 17.30 uur begint is er eerst om 13.00 uur nog een tweede vrije training. De race start zondag om 16.00 uur.