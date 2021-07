Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië direct de toon gezet. De Limburger was in de enige vrije sessie voor de kwalificatie later op de dag veruit de snelste met 1.27,035. Lando Norris kwam nog het dichtst in de buurt, op 0,779 van Verstappens tijd. Lewis Hamilton was nipt langzamer dan zijn jonge landgenoot.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Bij de tijd van Norris moet vermeld worden dat hij die op de mediumbanden reed, rubber dat in principe iets langzamer is dan de softbanden waarop bijvoorbeeld Verstappen en Hamilton hun beste tijd reden.

De eerste vrije training was de enige voor de coureurs later op de dag al gaan kwalificeren. Dat doen ze voor de startopstelling van de eerste sprintrace, die zaterdagmiddag wordt verreden. Zaterdagmorgen is nog wel een tweede vrije training.



De snelheid van Ferrari over één ronde was in de eerste training vergelijkbaar met die van de dit weekend verbeterde Mercedes. Charles Leclerc was iets langzamer dan Hamilton en reed de vierde tijd. Carlos Sainz klokte de zesde tijd. Daar zat Valtteri Bottas in de Mercedes tussen. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez klokte in de tweede Red Bull de achtste rondetijd.

Top tien eerste training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.27,035

2. Lando Norris (McLaren): +0,779

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,780

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,793

5. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,862

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,888

7. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,027

8. Sergio Pérez (Red Bull): +1,128

9. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,176

10. Esteban Ocon (Alpine): +1,380

Langere runs ter voorbereiding op sprintrace

Onder meer Mercedes deed een volledige simulatie van de sprintrace van zaterdag, die zeventien ronden zal duren. Hamilton en Bottas deden dat op de mediumbanden. Verstappen probeerde alle banden, maar reed het meeste op het zachtste rubber van Pirelli. De WK-leider sloot de training af met een langere run van dertien ronden. Pérez deed dat op de harde band.



De kwalificatie begint vrijdag om 19.00 uur.