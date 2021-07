Sebastian Vettel vindt het "verkeerd" dat de winnaar van de sprintrace in de Formule 1 in de statistieken een officiële poleposition krijgt bijgeschreven. De koningsklasse van de autosport experimenteert dit weekend bij de Grand Prix van Groot-Brittannië met een nieuw format waarbij de kwalificatie wordt vervangen door een race over 100 kilometer.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Ik vind het verkeerd", zegt Vettel donderdag in gesprek met Autosport.com. "Een poleposition krijg je als je de snelste tijd hebt neergezet in een kwalificatie. Het wordt er alleen maar verwarrender op. Het ligt eraan wat er nu verder gebeurt. Als dit maar voor één keer is, dan kan het niet veel kwaad."

"Maar als we volgend jaar of in de nabije toekomst nog tien sprintraces hebben, dan wordt het een beetje raar", vervolgt de viervoudig wereldkampioen. "Nogmaals: de poleposition zou moeten gaan naar de coureur die het snelst in één ronde is. Ze kunnen het misschien wel een 'sprintpole' noemen. Dan voegen we een nieuwe kolom in de statistieken toe."

De Formule 1 hoopt met het nieuwe kwalificatieformat een nieuw publiek aan te spreken. Op vrijdagmiddag rijden de coureurs een kwalificatie waarbij de startopstelling voor de sprintrace van zaterdagmiddag wordt bepaald.

Viervoudig wereldkampioen Vettel veroverde in zijn loopbaan 57 polepositions. Alleen Lewis Hamilton (100 poles), Michael Schumacher (68 poles) en Ayrton Senna (65 poles) vertrokken vaker van pole dan de Duitser.

Er worden in het lopende Formule 1-seizoen drie sprintraces afgewerkt. Na de race op Silverstone staat op 11 september in het Italiaanse Monza de tweede sprintrace op het programma. Het is nog niet duidelijk wanneer de derde sprintrace wordt afgewerkt. Naar verluidt is dat buiten Europa.