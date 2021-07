Lewis Hamilton hoopt dit weekend met een verbeterde Mercedes de strijd aan te kunnen gaan met Max Verstappen. De 36-jarige Brit staat op het iconische circuit van Silverstone voor zijn thuisrace.

"Er zijn veel dingen aan de auto veranderd", zei Hamilton, die al vijf races op rij niet heeft gewonnen, donderdag tijdens zijn persconferentie. "Ik verwacht niet dat we het gat dat we in de vorige races hebben gezien hebben gedicht, maar het helpt ons wel om dichterbij te komen."

"Het team heeft de afgelopen weken hard gewerkt. We komen hier terug op een circuit dat ons iets beter zou moeten liggen, dus hopelijk zijn we in staat om er een mooi gevecht van te maken tegen de Red Bulls."

Hamilton won halverwege mei bij de Grand Prix van Spanje voor het laatst een race. De Mercedes-coureur stond daarna vijf races droog en zag zijn titelrivaal Max Verstappen een voorsprong van 32 punten opbouwen in het kampioenschap.

Tijdschema GP Groot-Brittannië Vrijdag 15.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 19.00 uur: Kwalificatie voor sprintrace

Zaterdag 13.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 17.30 uur: Sprintrace

Zondag 16.00 uur: Hoofdrace

'Foutje tijdens sprintrace is zo gemaakt'

De Formule 1 experimenteert dit weekend met een sprintrace, die de startopstelling voor de hoofdrace van zondag bepaalt. Volgens Hamilton geeft dit een nieuwe dynamiek aan het weekend.

"Een foutje tijdens de sprintrace is zo gemaakt en kan grote gevolgen hebben", vervolgde Hamilton. "Maar tegelijkertijd biedt het ook kansen en maakt dit het extra spannend."

"Mijn thuispubliek brengt ook extra sfeer met zich mee. Het is geweldig om weer voor volle tribunes te racen. Hopelijk zijn we door al deze factoren in staat om de strijd met de jongens vooraan aan te gaan."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië staat vrijdag om 15.30 uur op het programma. Om 19.00 uur is de kwalificatie voor de sprintrace, die zaterdag wordt verreden.