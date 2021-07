Max Verstappen gaat ervan uit dat hij dit weekend stevige concurrentie van Mercedes gaat krijgen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De 23-jarige Nederlander weet dat Mercedes een flink pakket aan updates meeneemt naar Silverstone.

"Ze hebben flinke updates meegenomen, dus ze zullen ongetwijfeld dichterbij zitten dan in Oostenrijk", zei Verstappen donderdag tijdens een persconferentie. De Nederlander won de afgelopen twee races in Spielberg op dominante wijze.

"Maar we zullen het moeten afwachten. Op voorhand is het heel lastig om te zeggen hoe competitief we gaan zijn. Het format van het weekend is natuurlijk ook anders, dus we gaan zien hoeveel invloed dat heeft."

De Formule 1 experimenteert dit weekend met een sprintrace die de startopstelling voor de hoofdrace van zondag bepaalt. Verstappen gaat onbevangen het Grand Prix-weekend in Silverstone in. "Ik ben er niet vóór en ook niet tegen", vervolgde hij over de sprintrace.

"Ik laat het gewoon over me heen komen en zie wel of het een succes wordt of niet. Natuurlijk wil je iedere race winnen, maar de race op zondag is nog steeds het belangrijkst."

Verstappen verdedigt in Silverstone een voorsprong van 32 punten op nummer twee Lewis Hamilton. De eerste vrije training staat vrijdag om 15.30 uur op het programma en om 19.00 uur wordt de kwalificatie voor de sprintrace afgewerkt.