Alfa Romeo blijft ook de komende jaren actief in de Formule 1. Het Italiaanse automerk heeft woensdag de samenwerking met de Zwitserse renstal Sauber verlengd.

Alfa Romeo wil niet melden tot welk jaar het minimaal zijn opwachting maakt in de koningsklasse van de autosport. De Italianen hebben het in een verklaring alleen over een overeenkomst voor meerdere jaren.

In 2018 keerde Alfa Romeo in de Formule 1 terug als motorleverancier van Sauber. Een jaar later ging het team Alfa Romeo Racing heten.

De Italiaan Antonio Giovinazzi en de Fin Kimi Räikkönen zijn dit jaar de coureurs van Alfa Romeo. In de WK-stand voor constructeurs staat het team op de achtste plaats met twee punten. Zowel Giovinazzi als Räikkönen pakte tot dusver één punt.

Het huidige seizoen gaat komend weekend verder met de Grand Prix van Groot-Brittannië. Zaterdag staat er voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 een sprintrace op het programma, waarvoor vrijdag de kwalificatie is.

Max Verstappen koerst af op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander van Red Bull Racing heeft na 9 van de 23 Grands Prix een voorsprong van 32 punten op titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes.