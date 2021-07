Max Verstappen kijkt uit naar de eerste sprintrace in de Formule 1. De 23-jarige Nederlander gaat zaterdag echter geen onnodige risico's nemen voor de wedstrijd, die de startopstelling voor de Grand Prix van Groot-Brittannië bepaalt.

"Ik sta ervoor open om de sprintraces te proberen en ik vind het leuk dat we wat minder rijden voordat we de kwalificatie ingaan", aldus Verstappen dinsdag op zijn eigen site.

"Maar we gaan het zien, het is lastig om er iets over te zeggen voordat we het dit weekend hebben geprobeerd. Elke race neem je risico's maar gecontroleerde risico's, vooral als je strijdt voor een kampioenschap. Deze ene race zal niet het eindresultaat bepalen."

De winnaar van de sprintrace, een Formule 1-race over 100 in plaats van de gebruikelijke 300 kilometer, krijgt een officiële poleposition op zijn naam. Het is de eerste keer dat de koningsklasse van de autosport experimenteert met sprintraces.

Vanwege de invoering van de sprintrace gaat het format van het Grand Prix-weekend op de schop. Vrijdag staat op het circuit van Silverstone om 15.30 uur de eerste vrije training op het programma. Om 19.00 uur wordt er gekwalificeerd voor de sprintrace, die zaterdag om 17.30 uur wordt gehouden.

Tijdschema GP Groot-Brittannië Vrijdag 15.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 19.00 uur: Kwalificatie voor sprintrace

Zaterdag 13.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 17.30 uur: Sprintrace

Zondag 16.00 uur: Hoofdrace

'Kampioenschap is spannender dan de stand doet vermoeden'

WK-leider Verstappen heeft in het kampioenschap een riante voorsprong van 32 punten op nummer twee Lewis Hamilton. De Red Bull-coureur verkeert in een uitstekende vorm en won vier van de laatste vijf races, waaronder de laatste twee Grands Prix in Oostenrijk.

"We lagen zeker voor in Oostenrijk en onze auto was daar erg goed. Maar in Frankrijk wonnen we pas met nog een paar ronden te gaan, dus het kampioenschap is heel spannend", temperde Verstappen de verwachtingen.

"Het is misschien zelfs spannender dan de stand op dit moment doet vermoeden. Er komen een paar lastige circuits aan, waar Mercedes misschien een voorsprong heeft. Maar we hebben een geweldig team en we doen er alles aan om te proberen onze voorsprong te handhaven."

De hoofdrace voor de Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur.