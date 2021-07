Lando Norris heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij zondagavond na de verloren EK-finale van Engeland tegen Italië bij Wembley werd overvallen. De 21-jarige coureur van McLaren werd beroofd van zijn horloge.

"Bedankt iedereen voor alle berichten. Het betekent heel veel voor me om al die lieve berichten van jullie te lezen", aldus Norris op Instagram.

"Ik wil jullie laten weten dat het goed met me gaat. Ik probeer ervoor te zorgen dat ik in mentaal opzicht helemaal opgeladen en klaar ben om dit weekend op mijn best te presteren. Ik hou van jullie en kan niet wachten om jullie bij het circuit te zien."

Het is niet duidelijk of er al arrestaties na het incident zijn verricht. Zowel voor als na de finale in Londen was het onrustig rond het stadion, doordat mensen zonder kaartje naar binnen probeerden te komen.

Het incident vond plaats toen de Britse coureur na de door Engeland (na penalty's) verloren finale in zijn auto wilde stappen. "Hij werd vastgegrepen en een andere overvaller trok in een fractie van een seconde zijn horloge af", vertelde een ooggetuige aan tabloid The Sun. "Lando zag er behoorlijk geschrokken uit."

Norris komt vrijdag weer in actie als op het circuit van Silverstone de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma staat. Hij staat vierde in de strijd om het wereldkampioenschap.