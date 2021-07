Lando Norris is zondag na het bijwonen van de EK-finale tussen Engeland en Italië op Wembley beroofd van zijn horloge. De Formule 1-coureur is erg geschrokken, maar bleef ongedeerd, laat zijn team McLaren maandag weten.

"We steunen Lando en we zijn er zeker van dat de fans dat ook zullen doen richting de Grand Prix van Groot-Brittannië van komend weekend", meldt de renstal in een korte persverklaring. "De zaak is nu in handen van de politie."

Volgens Britse media had het horloge een waarde van ruim 45.000 euro. Het is niet duidelijk of er al arrestaties zijn verricht. Zowel voor als na de finale in Londen was het onrustig rond het stadion omdat mensen zonder kaartje naar binnen probeerden te komen.

Het incident gebeurde toen de Britse coureur na de door Engeland na strafschoppen verloren finale in zijn auto wilde stappen. "Hij werd gegrepen en een andere overvaller trok in een fractie van een seconde zijn horloge af", vertelt een ooggetuige aan tabloid The Sun. "Lando zag er behoorlijk geschrokken uit."

Norris komt vrijdag weer in actie als op het circuit van Silverstone de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma staat. De 21-jarige coureur staat vierde in de strijd om het wereldkampioenschap.