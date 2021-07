De organisatie van de Formule 1-race op Zandvoort rekent ondanks de nieuwe coronamaatregelen op volle tribunes tijdens de Nederlandse Grand Prix. In het eerste weekend van september hopen de organisatoren dagelijks 105.000 toeschouwers te verwelkomen.

Door de aangescherpte coronamaatregelen mogen evenementen in de buitenlucht vanaf afgelopen zaterdag onder strenge voorwaarden maximaal twee derde van de capaciteit toestaan. De restricties gelden in elk geval tot en met 13 augustus. Rond die datum wordt door het kabinet opnieuw naar de situatie gekeken.

"We gaan ervan uit dat de maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en dat diezelfde maatregelen na de dertiende kunnen worden losgelaten voor professioneel georganiseerde evenementen", meldt de organisatie maandag. "Kortom, we bereiden ons op dit moment voor op de terugkeer van de Dutch Grand Prix op basis van volledige capaciteit."

Speciaal voor de Formule 1-race op 5 september worden er tijdelijk 85.000 stoeltjes langs het circuit op Zandvoort geplaatst. Er komt bovendien een speciale tribune voor de supporters van Max Verstappen. Alle kaarten voor het weekend zijn al uitverkocht.

De Formule 1 keert begin september voor het eerst sinds 1985 terug op Zandvoort. Aanvankelijk zou de race vorig jaar al in de Noord-Hollandse duinen worden gehouden, maar die werd geannuleerd vanwege de coronapandemie.

Verstappen is momenteel hard op weg om voor het eerst in zijn loopbaan Formule 1-kampioen te worden. Na negen van de 23 races is de Limburger de leider in het klassement met een riante voorsprong van 32 punten op naaste belager Lewis Hamilton. Komend weekend wordt de GP van Groot-Brittannië op Silverstone verreden.