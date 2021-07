Oud-Formule 1-coureur Carlos Reutemann is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. De Argentijn lag al enige tijd op de intensive care in een ziekenhuis in Santa Fe in zijn geboorteland vanwege maagbloedingen en nierproblemen.

Reutemann was van 1972 tot en met 1982 actief in de Formule 1, nadat hij overkwam van de Formule 2. Hij stond onder contract bij achtereenvolgens Brabham (1972-1976), Ferrari (1976-1978), Lotus (1979) en Williams (1980-1982).

'Lole', zoals zijn bijnaam luidde, won in totaal twaalf Grands Prix, waaronder in 1980 in Monaco, en was in 1981 heel dicht bij de wereldtitel. Hij ging in dat jaar lange tijd aan de leiding in de WK-stand, maar eindigde uiteindelijk één punt achter Nelson Piquet.

Reutemann reed in totaal 146 Grands Prix, waarin hij 46 podiumplekken behaalde, zes keer poleposition veroverde en 66 keer in de punten eindigde. Dat deed hij in een tijdperk waarin alleen de eerste zes coureurs punten kregen.

Al enige jaren kwakkelde Reutemann, die na zijn autosportcarrière de politiek inging, met zijn gezondheid. In 2017 werd leverkanker bij hem geconstateerd. Op 21 juni van dit jaar werd hij op de intensive care opgenomen en daar moest hij sindsdien blijven.

"We zijn diep bedroefd door het nieuws dat Carlos Reutemann is overleden. Hij was een belangrijke man in onze sport en was een vechter tot het einde. Hij zal erg worden gemist", schrijft de Formule 1 in een verklaring.