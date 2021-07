De Grand Prix van Australië in Melbourne gaat voor het tweede jaar op rij niet door vanwege het coronavirus. De organisatie van de Formule 1 zoekt naar een alternatief om dit jaar toch aan 23 races te komen.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

De Australische Grand Prix werd dit jaar verschoven van maart naar november in de hoop er alsnog te kunnen racen. Door de gevolgen van de pandemie blijkt dat echter onhaalbaar.

In Australië, waar de deltavariant van het virus vooral in Melbourne oprukt, gelden sinds het begin van de pandemie strikte reisbeperkingen. Inmiddels is er wel een reisbubbel met Nieuw-Zeeland. Mensen die aankomen in Australië, moeten verplicht twee weken in quarantaine.

De FIA had de autoriteiten gevraagd om een uitzondering op die quarantaine voor de racers en de teams. Volgens Australische media was voorgesteld om alle teams in een bubbel te houden, maar daar zouden de autoriteiten om logistieke redenen niet in mee willen gaan.

138 Terugblik F1: Kan het nog fout gaan voor Verstappen?

'Er zijn genoeg andere opties'

In een verklaring zegt de organisatie van de Formule 1 dat ze verwacht een alternatief te vinden. "We hebben er vertrouwen in dat we alsnog 23 races zullen rijden. Er zijn genoeg andere opties om deze race te vervangen en gaan hier in de komende weken mee aan de slag."

De race in Australië is niet de eerste Grand Prix die dit seizoen wordt afgelast vanwege de coronapandemie. Zo gingen eerder al de Grands Prix van China, Canada en Singapore niet door.

Als de Australische Grand Prix wordt vervangen, zijn er nog veertien races te gaan dit seizoen. Max Verstappen gaat met 32 punten voorsprong op concurrent Lewis Hamilton aan de leiding in de WK-stand.