Toto Wolff vindt dat de strijd tussen Mercedes en Red Bull Racing nog lang niet gelopen is. De teambaas van Mercedes benadrukt dat het seizoen nog lang is en dat zijn team in staat is om de situatie om te draaien.

"Ik ben altijd sceptisch en bij mij is het glas altijd halfleeg, maar nu zie ik juist het positieve. Er zijn nog veertien races te gaan. We staan nog steeds dicht bij Red Bull en hebben onnodig veel punten verloren door onze eigen fouten", aldus Wolff.

"Vooral bij de laatste twee races in Oostenrijk waren we niet zo goed als we zouden moeten zijn in de strijd met Red Bull. We moeten de koppen bij elkaar steken en gaan dan hopelijk beter presteren op de circuits die nog komen."

Max Verstappen deelde concurrent Lewis Hamilton zondag een nieuwe tik uit in de titelstrijd door voor de derde keer op rij te winnen. De Nederlander heeft namens Red Bull nu een voorsprong van 32 punten op de wereldkampioen.

'Moet nu het tegenovergestelde doen van vorige jaren'

Wolff moet even wennen aan de rol die Mercedes nu heeft. Het Duitse team domineerde de laatste jaren juist en pakte met Hamilton in de laatste zeven seizoenen zes keer de wereldtitel.

"Het seizoen is nog lang, al mag duidelijk zijn dat we niet meer de favoriet zijn. Ik heb er jaren voor moeten zorgen dat we met beide benen op de grond bleven staan en nu moet ik het tegenovergestelde doen", aldus Wolff.

"Maar we geven nog niet op en zullen dat sowieso niet doen voordat het mathematisch gezien onmogelijk is om nog wereldkampioen te worden. We moeten dingen eerder positief dan negatief bekijken, zoals we altijd hebben gedaan."

Het Formule 1-seizoen gaat eind volgende week verder met de Grand Prix van Groot-Brittannië. In de dertien races die daarna volgen komt onder meer Zandvoort nog aan bod.