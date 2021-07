De Grand Prix van Oostenrijk stond zondag uiteraard in het teken van de dominante zege van Max Verstappen. Maar achter de Nederlander werden stevige duels uitgevochten en straffen uitgedeeld die stof tot napraten gaven. Is de wedstrijdleiding te streng? Of zit het probleem toch elders?

Dat er veel op het oog wat pietluttige straffen worden opgelegd, ligt in ieder geval niet alleen aan de FIA. De teams en de coureurs hebben hier zelf ook een rol in. Sinds dit seizoen is tijdens Formule 1-uitzendingen regelmatig communicatie tussen de teams en FIA-wedstrijdleider Michael Masi te horen.



Dat bestaat vooral uit geklaag, en meestal gaan die klachten over coureurs van concurrerende teams.



Dit wordt in de hand gewerkt door het 'systeem' van de wedstrijdleiding. Die kan niet alles zien. De teams dragen daarom zaken aan bij de 'politieagenten' van de FIA, en die leggen het vervolgens weer voor aan de stewards. Dat is een groepje officials, onder wie enkele oud-coureurs. Die delen na het bestuderen van de beelden en allerlei aanvullende informatie wel of niet een straf uit.



Het is niet dat de wedstrijdleiding een incident zoals tussen Sergio Pérez en Lando Norris ontgaat. Desondanks zal het team dat het slachtoffer is - in dit geval Red Bull - nog even extra klagen om het maar zeker te weten.

Coureurs schreeuwen vaak moord en brand

De teams hebben er kortom een aandeel in dat er wellicht te veel straffen worden uitgedeeld. Dat geldt ook voor de coureurs. En ze weten dat zelf ook wel. "Iedereen probeert je hier te naaien", zei Valtteri Bottas vorige week nog treffend.

Coureurs schreeuwen graag moord en brand als ze van de baan worden geduwd, en blinken ook uit in het spelen van de vermoorde onschuld als ze zelf iets uithalen. Het zijn net profvoetballers.



De boordradio gaat doorgaans volgens hetzelfde scenario: coureurs die 'slachtoffer' zijn van een actie van een concurrent vinden dat die maar zo snel mogelijk plaats moet maken, terwijl coureurs die een straf krijgen vaak werkelijk geen idee hebben wat ze verkeerd hebben gedaan als ze daarover door het team worden geïnformeerd.

Horner neemt het op voor Norris

Red Bull-teambaas Christian Horner leek zondag een verfrissende uitzondering door te stellen dat Norris geen penalty verdiende voor zijn duel met Pérez. De Engelsman noemde het "hard racen". Dat vond hij - in tegenstelling tot zijn coureur zelf - ook toen Pérez later twee keer Charles Leclerc van de baan drukte.



En daarin zit het probleem voor de stewards. Die willen ook dat er lekker geracet kan worden, maar moeten ook optreden als iemand te ver gaat. In dit geval werd consequent de aanvallende partij in bescherming genomen. De lezing lijkt daarbij dat je je als coureur niet maar simpelweg kan verdedigen door iemand naast je van de baan te drukken. Ook niet als die coureur daar terechtkwam door een risicovolle actie buitenom.

"Je moet altijd ruimte laten", is een gevleugelde uitspraak van Fernando Alonso. Iets waar de Spanjaard zich zelf overigens ook niet altijd aan houdt.

Inhalen moeilijker bij meer verdedigende vrijheid

Volgens Horner werken straffen zoals zondag aan Norris en Pérez werden uitgedeeld, in de hand dat coureurs zelf in een duel van de baan gaan om een concurrent een penalty aan te naaien. Dat is een vrij cynische uitleg. Je kunt ook redeneren dat aanvallen en inhaalacties moeilijker worden als de verdedigende coureur ongestraft de ellebogen kan uitsteken, onder het motto: ik heb recht op de racelijn.



Zeker volgend jaar moeten de sterk veranderde auto's in staat zijn om dichter op elkaar te rijden, en dus ook vaker naast elkaar. De Formule 1 hoopt op meer inhaalacties, zonder dat coureurs elkaar van de baan rijden. Er zijn nog wel drie dingen die dan opgelost moeten worden.

Stewards blijven consequent straffen moeilijk vinden

Te beginnen bij de besluitvorming. Als de coureurs net profvoetballers zijn, zijn de stewards net scheidsrechters. Er wordt ondanks videobeelden uit allerlei hoeken en standen te vaak inconsequent 'gefloten'. Zo ging Pierre Gasly in Frankrijk nog vrijuit terwijl hij Norris stevig van de baan duwde. Zondag zat er een rechte lijn in, maar dat kan over twee weken in Silverstone zomaar weer een andere lijn zijn.



En de Formule 1 moet toch eens nadenken over een ander strafsysteem, hoe lastig ook. Nu is het vrijwel zonder uitzondering zo dat het slachtoffer van een bestrafte actie zelf helemaal niets opschiet met dat vonnis. En andere coureurs wel. Bottas profiteerde bijvoorbeeld van de tijdstraf voor Norris, terwijl hij zelf niets met dat incident te maken had.



Pérez maakte het nog bonter. Die drukte Leclerc twee keer van de baan, kreeg tien seconden tijdstraf, maar finishte alsnog voor de Monegask. Dat had hij uiteraard ook te danken aan snelle rondetijden, maar Leclerc was hem zeker één keer voorbij toen hij richting grindbak werd gedwongen.



Daarnaast moeten de coureurs en teams in de spiegel kijken en misschien iets minder snel de klachtenlijn van de FIA bellen. Van de drie op te lossen problemen heeft dit helaas de kleinste kans van slagen.