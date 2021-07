Sergio Pérez heeft zondag na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk zijn excuses aangeboden aan Charles Leclerc. De Mexicaan duwde de Ferrari-coureur halverwege de race van de baan en gaf hem even later opnieuw te weinig ruimte.

"Mijn excuses aan Charles, want zo wil ik niet racen", zei Pérez. "Dat type coureur ben ik niet. Ik zat in de vuile lucht, mijn banden en remmen waren heel warm en ik probeerde gewoon zo laat mogelijk te remmen."

"Het spijt me echt als ik daarmee zijn race heb beïnvloed", vervolgde de 31-jarige coureur van Red Bull Racing. "Charles is een coureur die altijd hard racet, maar wel op de limiet. Ik ben dan ook niet blij met mezelf."

Voor de twee incidenten met Leclerc kreeg Pérez in totaal tien seconden tijdstraf. Hierdoor kwam hij in de uitslag net achter Carlos Sainz op de zesde plaats terecht, nadat hij als vijfde over de finish was gekomen.

Direct na de race zocht Pérez Leclerc op om zijn kant van het verhaal te doen. "Ik vertelde hem hoe ik het had ervaren, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Dit soort incidenten zijn nooit fijn, maar hij weet ook dat ik niet zo'n soort coureur ben en dat ik me hier niet goed over voel."

'Incident met Norris verpestte mijn race'

Het eerste moment met Leclerc was vrijwel identiek aan de inhaalpoging van Pérez op Lando Norris in de beginfase van de race. De teamgenoot van Max Verstappen werd toen in een gevecht om de tweede plaats zelf van de baan geduwd door de Brit, die daarvoor een tijdstraf van vijf seconden kreeg.

"Dat was over de limiet", zei Pérez, die daardoor terugviel naar de tiende plaats, over het incident met Norris. "Lando kwam ermee weg, want hij had geen schade aan zijn auto. Maar het verpestte wel mijn race."

Pérez zag Verstappen met de overwinning aan de haal gaan in Spielberg. De Nederlander liet de concurrentie ver achter zich en heeft in het kampioenschap nu 32 punten voorsprong op nummer twee Lewis Hamilton.