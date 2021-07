Red Bull-teambaas Christian Horner was zondag apetrots op Max Verstappen, die voor de derde keer op rij een Grand Prix in de Formule 1 won. De Nederlandse WK-leider vergrootte met zijn zege in Oostenrijk zijn voorsprong op Lewis Hamilton in het kampioenschap.

"Wat een geweldige prestatie was dit", zei Horner voor de camera van Ziggo Sport. "Max heeft genoten van zijn verblijf in Oostenrijk. Het waren twee geweldige overwinningen en we zijn heel trots op het werk dat hij vandaag heeft verricht. In het kampioenschap doen we natuurlijk ook geweldige zaken."

"Dit is alweer onze vijfde overwinning op rij, dus ik moet het hele team een groot compliment geven. Maar we moeten dit natuurlijk wel vast zien te houden, want we zijn nog niet eens halverwege het seizoen. We zullen ook de komende races blijven knokken."

Verstappen reed in Oostenrijk iedere ronde aan de leiding, net als een week geleden. Hamilton had schade aan zijn auto en viel mede daardoor terug van de tweede naar de vierde plek. De achterstand van Hamilton (150 punten) op Verstappen (182 punten) in het wereldkampioenschap is nu 32 punten.

Sergio Pérez belandde in het grind na een inhaalpoging op Lando Norris. Sergio Pérez belandde in het grind na een inhaalpoging op Lando Norris. Foto: Getty Images

Horner verdedigt Norris bij actie op Pérez

Horner nam het na afloop ook op voor Lando Norris die een tijdstraf kreeg omdat hij Sergio Pérez in de openingsfase van de baan af duwde. "Ik had niet zoveel problemen met Lando's actie", vervolgde Horner bij Sky Sports, die Pérez als zesde zag eindigen.

"Het was hard tegen hard en dat is racen. Ik vond het zuur voor hem dat hij een penalty kreeg en door die beslissing hadden ze geen andere keuze om later in de race ook Checo (Pérez, red.) een straf te geven."

Horner reist door de zege van Verstappen met veel vertrouwen richting Silverstone, waar over twee weken de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma staat. "We weten dat Mercedes in de afgelopen zeven jaar ongelooflijk sterk is geweest op Silverstone en de Britse fans zullen daar ongetwijfeld in groten getale aanwezig zijn om Lewis aan te moedigen", aldus de Brit.

"Bovendien hebben we daar ook een sprintrace, dus dat zal een andere dynamiek aan het weekend geven. Maar als we dit momentum mee kunnen nemen dan is er helemaal niets waar we ons zorgen over moeten maken."