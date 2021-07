Lewis Hamilton heeft zich zondag even moeten herpakken na de Grand Prix van Oostenrijk. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als vierde in Spielberg en zag winnaar Max Verstappen verder uitlopen in de titelstrijd.

"We liggen mijlenver achter en hebben een hele hoop werk te doen", zei Hamilton voor de camera van Sky Sports.

"We hebben alle handen nodig, al weet ik dat ze nu ook al hard aan het werk zijn. Red Bull heeft in de afgelopen races een hoop updates meegenomen en wij niet. Dat moeten we nu wel gaan doen, waardoor we hopelijk nog wat extra snelheid in de auto gaan krijgen."

Verstappen reed in Oostenrijk, net als een week geleden, iedere ronde aan de leiding. Hamilton had schade aan zijn auto en viel mede daardoor terug van de tweede naar de vierde plek.

De achterstand van Hamilton (150 punten) op Verstappen (182 punten) in het wereldkampioenschap is nu 32 punten.

Lewis Hamilton eindigde zondag als vierde bij de Grand Prix van Oostenrijk. Foto: Getty Images

'Ik heb geen idee waar het is gebeurd'

De 36-jarige Hamilton kondigde zaterdag na de kwalificatie al aan dat hij niet verwachtte dat hij Verstappen in de race niet bij kon houden. "En die voorspelling kwam uit", vervolgde de Mercedes-coureur.

"Maar het was wel frustrerend dat ik door die schade zoveel neerwaartse druk verloor en daardoor mijn tweede plek niet vast kon houden. We hebben veel punten weggegeven. Ik reed niet harder over de kerbstones dan andere coureurs en ik heb ook geen idee waar het is gebeurd. Maar er was in ieder geval een hoop schade."

Hamilton had niet de illusie dat hij Verstappen wel aan had kunnen vallen als hij geen schade had. "Maar het zou wel een gemakkelijke tweede plaats zijn geweest."

Achter Verstappen eindigde Mercedes-coureur Valtteri Bottas als tweede en McLaren-rijder Lando Norris completeerde de top drie. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.