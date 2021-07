Lando Norris is gefrustreerd door de tijdstraf die hij in de beginfase van de Grand Prix van Oostenrijk kreeg. De jonge Brit vindt dat hij als tweede had moeten eindigen op de Red Bull Ring.

"Het was een goede en spannende race", zei Norris na afloop. "Maar ik ben teleurgesteld omdat ik als tweede had moeten eindigen."

De McLaren-coureur kreeg vroeg in de race een tijdstraf van vijf seconden omdat hij Sergio Pérez in de strijd om de tweede plaats van de baan duwde bij de herstart. Hij ontkent echter dat hij de Mexicaan van Red Bull Racing raakte.

"Hij (Pérez, red.) probeerde buitenom te gaan, wat een beetje stom is", stelde hij. "Hierdoor raakte hij zelf van de baan. Ik duwde hem niet eens. Ik ben hierdoor gefrustreerd, maar tegelijkertijd ook blij met de derde plaats."

Lando Norris eindigde voor de derde keer dit seizoen op het podium. Lando Norris eindigde voor de derde keer dit seizoen op het podium. Foto: ANP

'Fijn dat we Mercedes en Red Bull partij konden bieden'

Door zijn tijdstraf viel Norris iets terug en kwam hij achter Valtteri Bottas de baan op na zijn eerste pitstop. In het vervolg van de race dichtte hij het gat naar Bottas en diens teamgenoot Lewis Hamilton, die hij in de 53e ronde voorbijging. De 21-jarige Brit kwam daarna kort achter Bottas terecht, maar wist de Fin niet meer te passeren.

"We hebben een goed tempo te pakken", concludeerde Norris. "Ik kon gelijke tred houden met Bottas, maar het was niet genoeg om binnen DRS-afstand te komen."

Vorige week eindigde Norris op hetzelfde circuit als vijfde in de Grand Prix van Stiermarken en kon hij het tempo van de Red Bull- en Mercedes-coureurs niet bijhouden. Zondag moest hij winnaar Max Verstappen en nummer twee Bottas voor zich dulden, maar hield hij Hamilton (vierde) en Pérez (zesde) achter zich.

"Het is fijn om te weten dat we echt de strijd met hen kunnen aangaan. Het was waarschijnlijk de eerste race in lange tijd waarin we Mercedes en Red Bull daadwerkelijk partij konden bieden. Hopelijk kunnen we dit volhouden."