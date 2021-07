Max Verstappen boekte zondag bij de Grand Prix van Oostenrijk zijn derde overwinning op rij in de Formule 1. Op de Red Bull Ring in Spielberg reed de leider in de WK-stand van start tot finish op kop.

"Dit is echt geweldig", reageerde Verstappen nadat hij voor de oranje gekleurde tribunes als eerste was afgevlagd. "Dat het zo goed zou gaan, had ik niet verwacht. Het hele team heeft het geweldig gedaan."

Verstappen won vorige week op hetzelfde circuit de Grand Prix van Stiermarken en zegevierde een week eerder ook al in Frankrijk. Nadat de Red Bull-coureur zaterdag de snelste was geweest in de kwalificatie, gold hij ook in de negende race van het Formule 1-seizoen als torenhoog favoriet.

"Het is nooit makkelijk om het waar te maken als iedereen je als favoriet aanwijst", vindt Verstappen. "Deze weken zijn echt geweldig geweest."

De Nederlander domineerde de race, ook na een vroege safetycarsituatie. In de slotfase kon hij zich zelfs een extra pitstop veroorloven om zo nog een extra WK-punt voor de snelste raceronde te scoren.

"Ik kon echt mijn eigen race rijden en elke bandenset die we kozen pakte geweldig uit. Het was ook mooi om hier zoveel Nederlandse fans te zien. Dat was zeker een extra motivatie."

De WK-stand bij de coureurs 1. Max Verstappen (Red Bull) 182 punten

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 150 punten

3. Sergio Pérez (Red Bull) 104 punten

4. Lando Norris (McLaren) 101 punten

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 92 punten

'Belangrijk om alles uit de auto te halen'

Omdat Lewis Hamilton slechts vierde werd, slaat Verstappen in de WK-stand een gat van maar liefst 32 punten op zijn voornaamste rivaal. Over twee weken staat met de GP van Groot-Brittannië de thuisrace van Hamilton op het programma.

"Silverstone is weer een heel ander circuit", blikt Verstappen alvast vooruit bij Ziggo Sport. "Maar het is fijn om een grote voorsprong mee te nemen naar Engeland."

"We hebben een hele goede auto, zolang we het potentieel er maar uithalen. Want in de kwalificatie zit het steeds heel dicht bij elkaar. Maar deze week ging alles volgens plan. De snelheid was ongelooflijk en we hebben geen problemen gehad."