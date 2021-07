Max Verstappen heeft zondag op dominante wijze de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Nederlander reed vanaf poleposition onbedreigd naar de zege op de Red Bull Ring en nam daarmee verder afstand van Lewis Hamilton in de titelstrijd.

De grote rivaal van Verstappen kwam mede door schade aan zijn auto niet verder dan de vierde plaats, waardoor Verstappen met zijn overwinning en een extra punt voor de snelste ronde nu 32 punten voorsprong heeft op Hamilton. Verstappen is bovendien de eerste coureur die in drie weken tijd drie races wint.



Valtteri Bottas kwam met zijn Mercedes als tweede over de streep, met vlak achter zich Lando Norris in de McLaren. Beide coureurs profiteerden van het gebrek aan snelheid bij Hamilton. De als tweede vertrokken Norris zag Bottas hem tijdens de pitstops wel passeren, door een tijdstraf die de Brit kreeg na een duel met Sergio Pérez.



De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen had een chaotische race en kwam mede door een tijdstraf van tien seconden uiteindelijk als zesde over de streep. Pérez viel eerst terug doordat hij in de openingsfase door Norris van de baan werd gedrukt, maar deed vervolgens twee keer hetzelfde bij Charles Leclerc in de Ferrari.



De Ferrari-coureurs werkten zich na een slechte kwalificatie terug in de top tien. Carlos Sainz profiteerde van een vrije bandenkeuze en haalde in de slotfase Daniel Ricciardo in de McLaren in voor de vijfde plaats. Leclerc lukte het niet om de Australiër voorbij te komen en finishte als achtste.



Pierre Gasly finishte in de AlphaTauri als negende, gevolgd door Fernando Alonso in de Alpine. De ervaren Spanjaard snoepte in de slotfase het laatste puntje af van George Russell in de Williams.





Verstappen bezorgde de vele fans een mooie middag Verstappen bezorgde de vele fans een mooie middag Foto: Getty Images

Niemand kan Verstappen bedreigen

Verstappen kende een goede start van poleposition en ging als leider de eerste bocht in. Norris wist de beide Mercedes-coureurs en Pérez achter zich te houden. Al in de openingsronde kwam de safetycar de baan op, toen Esteban Ocon tegen Antonio Giovinazzi in de Alfa Romeo aan reed en zijn beschadigde Alpine langs de baan parkeerde.



Toen de safetycar naar binnen ging, trok Verstappen het veld weer op gang. Achter hem ontstond direct een duel tussen Norris en Pérez, waarbij de Mexicaan in bocht vier buitenom probeerde in te halen. Norris gaf niet genoeg ruimte en drukte de Red Bull-coureur de grindbak in.



Terwijl Pérez terugviel, kon Norris vervolgens rondes lang Hamilton achter zich houden. Dat hielp Verstappen. Hoewel de WK-leider waarschijnlijk zelf ook de snelheid had om een gat te trekken, zag zijn grote titelrivaal de Nederlander van achter Norris steeds verder uit beeld verdwijnen.



Hamilton ging Norris vlak voor de eerste serie pitstops alsnog voorbij, waarna de McLaren-coureur tijdens het inlossen van zijn tijdstraf in de pits ook Bottas erlangs moest laten.

Schade aan de auto bij Hamilton

Nadat de top was gewisseld van de mediumbanden naar hard, bleek er iets niet in orde bij de auto van Hamilton. Bottas en Norris liepen in op de zevenvoudig wereldkampioen. Terwijl Bottas eerst te horen kreeg dat hij afstand moest houden, mocht hij zijn kopman even later toch voorbij. Norris deed even later hetzelfde, zonder dat Hamilton veel verdedigde. De Mercedes-coureur zocht vervolgens nog eens de pits op voor een nieuwe set banden.



Het gevecht om de overige podiumplaatsen speelde zich ver achter Verstappen af. De Limburger kon in de slotfase zelfs nog eens veilig een tweede pitstop maken, om op verse banden de snelste rondetijd veilig te stellen. Gecontroleerd reed Verstappen de race uit.

Hamilton had niet de snelheid om Norris achter zich te houden Hamilton had niet de snelheid om Norris achter zich te houden Foto: Getty Images

Pérez duwt Leclerc twee keer van de baan

Hoewel Norris Bottas op de huid bleef zitten, speelden de echte gevechten zich daarachter af. Pérez verdedigde te fel door Leclerc twee keer van de baan te drukken terwijl de Monegask wilde inhalen, en kreeg daarvoor twee keer een tijdstraf van vijf seconden. Het kostte de Mexicaan aan de finish maar één positie. Alleen Sainz reed binnen tien seconden van de tweede coureur van Red Bull.



De Spanjaard was daar gekomen dankzij een late wissel van de harde naar de zachte band. Vervolgens moest de Ferrari-coureur nog wel een aantal coureurs voorbij, waaronder teamgenoot Leclerc en de sterk opererende Ricciardo.

Geslepen Alonso pakt laatste puntje van Russell af

Daarachter voltrok zich nog een fel gevecht om het laatste punt tussen Russell en Alonso. De Williams-coureur leek onderweg om voor het eerst punten te pakken voor Williams. Daar stak de geslepen Alonso echter een stokje voor. De tweevoudig wereldkampioen nam de jonge Brit op de korrel en passeerde hem in bocht vier.



Terwijl Verstappen na 71 ronden als winnaar over de finish kwam, was op meerde plekken op de baan nog een felle strijd gaande. Het slotstuk werd geleverd door Kimi Raïkkönen en Sebastian Vettel. De Fin lette niet goed op terwijl zijn voormalige teamgenoot hem inhaalde bij het uitkomen van bocht vier en tikte de Duitser vervolgens van de baan. Deze strijd ging niet meer om de punten.



De volgende Grand Prix is over twee weken op het circuit van Silverstone in Engeland.