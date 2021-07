Max Verstappen heeft zondag op dominante wijze de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Nederlander reed vanaf poleposition onbedreigd naar de zege op de Red Bull Ring en heeft verder afstand genomen van Lewis Hamilton in de titelstrijd.

De grote rivaal van Verstappen kwam mede door schade aan zijn auto niet verder dan de vierde plaats, waardoor Verstappen met zijn overwinning en een extra punt voor de snelste ronde nu 32 punten voorsprong heeft op Hamilton. Verstappen is bovendien de eerste coureur die in drie weken tijd



Valtteri Bottas kwam met zijn Mercedes als tweede over de streep, met vlak achter zich Lando Norris in de McLaren. Beide coureurs profiteerden van het gebrek aan snelheid bij Hamilton. De als tweede vertrokken Norris zag Bottas tijdens de pitstops wel voorbij gaan dankzij een tijdstraf die de Brit kreeg na een duel met Sergio Pérez.



De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen had een chaotische race en kwam mede dankzij een tijdstraf van 10 seconden uiteindelijk als zesde over de streep. Pérez viel eerst terug nadat hij in de openingsfase door Norris van de baan werd gedrukt, maar deed vervolgens twee keer hetzelfde bij Charles Leclerc in de Ferrari.



De Ferrari-coureurs werkten zich na een slechte kwalificatie terug in de top tien. Sainz profiteerde van een vrije bandenkeuze en haalfde in de slotfase Daniel Ricciardo in de McLaren in voor de vijfde plaats. Leclerc lukte het niet om de Australiër voorbij te komen en finishte als achtste.



Pierre Gasly finishte in de AlphaTauri als negende, gevolgd door Fernando Alonso in de Alpine. De ervaren Spanjaard snoepte in de slotfase het laatste puntje af van George Russell in de Williams.