Max Verstappen begint zondag om 15.00 uur vanaf poleposition aan de laatste race van het drieluik GP van Frankrijk, GP van Stiermarken en GP van Oostenrijk. Drie races in drie weken, en de Nederlander kan ze alle drie van pole winnen. Hij kan daarmee zijn voorsprong in de WK-stand vergroten tot boven de belangrijke 25 punten.

Verstappen staat momenteel nog achttien punten voor op zijn grote rivaal Lewis Hamilton. Met een gat groter dan 25 punten (idealiter zelfs meer dan 26) kan de Limburger een keer uitvallen zonder dat hij de WK-leiding verliest.

Red Bull heeft vandaag het droomscenario om dat voor elkaar te krijgen, want Hamilton vertrekt op de Red Bull Ring 'slechts' als vierde. Tussen Verstappen en de zevenvoudig wereldkampioen zitten Lando Norris in de McLaren en, belangrijker, Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan kan de rol van staartschutter aannemen, zoals Valtteri Bottas die jarenlang op zich nam voor Hamilton.

Dan moeten er natuurlijk wel een paar dingen goed gaan, waaronder de start. Verstappen komt dit seizoen eigenlijk steevast goed weg, dus de kans is groot dat de Nederlander gewoon als leider de eerste bocht uit komt. Daarachter wordt het spannender. Norris weet dat hij net als vorige week normaal gesproken niet zo snel is als de Red Bulls en de Mercedessen, maar start nu wel op dezelfde mediumbanden als iedereen om hem heen.



Pérez is ondanks zijn leeftijd (31) nog niet heel ervaren in de strijd vooraan en heeft de gretige Hamilton wel direct naast zich. De Mexicaan zal slim moeten zijn om zich de beide Mercedessen (Bottas start als vijfde) van het lijf te houden. De Mercedes-coureurs hebben ondertussen ook Pierre Gasly en Yuki Tsunoda pal achter zich. Die starten op de snellere softbanden. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een spannende openingsronde.

Hete race verwacht, een- of tweestoppers mogelijk

Pirelli verwacht verschillende strategieën op de Red Bull Ring, waar de kans op warm weer groot is. De verhalen over regen en onweer zijn zoals gebruikelijk weer verdwenen.

Een eenstopper naar de harde band is aannemelijk voor de coureurs die op de mediumbanden starten. Dat is in de top tien iedereen behalve Gasly, Tsunoda en Lance Stroll in de Aston Martin. De vraag is wel hoelang de banden het volhouden als de zon echt fel gaat schijnen.



De coureurs op de zachte banden hebben in de openingsfase waarschijnlijk kortstondig een voordeel, maar Ferrari wilde bijvoorbeeld echt niet dat hun coureurs op die banden zouden starten. Daardoor liepen Charles Leclerc en Carlos Sainz zelfs de top tien mis in de kwalificatie. Toch start Sainz door een gridstraf van Sebastian Vettel nu als tiende, mét vrije bandenkeuze.

George Russell wil vandaag zijn eerste punten voor Williams pakken. Foto: Getty Images

Op welke coureurs moeten we letten?

Dat maakt van de Spanjaard Sainz direct een van de coureurs om in de gaten te houden. Samen met uiteraard George Russell, die zich op de mediumbanden knap in de top tien nestelde. De Engelsman start in de Williams als achtste en kan vandaag zijn eerste punten voor het team pakken.



Buiten de top tien start een rijtje namen van formaat dat zich dankzij de vrije bandenkeuze sowieso in de strijd om de punten gaat mengen. Het gaat vooral om Fernando Alonso, die in de kwalificatie werd dwarsgezeten door Vettel. De Spanjaard start als veertiende, maar zijn Alpine hoort in de punten thuis. Dat geldt ook voor de McLaren van de moeizaam kwalificerende Daniel Ricciardo, die als dertiende start.



Vanaf de twaalfde plaats start Charles Leclerc in de Ferrari. Leclerc werd vorige week na een fraaie inhaalrace nog uitgeroepen tot 'Driver of the Day' en hoopt nu uiteraard weer naar voren te komen.