Met de contractverlenging van Lewis Hamilton bij Mercedes is weer een stoeltje van 2022 ingevuld. Nu zat deze deal er al een tijdje aan te komen, maar er zijn nog genoeg coureurs die gas moeten zullen geven om volgend jaar weer op de grid te staan. Voor wie wordt het zogeheten silly season nog spannend?

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Is 'wingman' Bottas nog wel nodig?

Zeg Valtteri Bottas, dan zeg je ook George Russell. De twee waren vorig seizoen tijdens één race teamgenoten, maar zijn nu vooral in een strijd verwikkeld wie er in 2022 naast Hamilton mag rijden.

Russell klopt al tijden nadrukkelijk op de deur en deed dat zaterdag weer wat luider met een negende tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Bottas beleeft een moeizaam seizoen en haalt lang niet altijd het maximale uit de Mercedes. Bovendien is de vraag of Mercedes met de huidige verhoudingen wel zoveel aan de 'ideale wingman' heeft.

Russell heeft ondertussen de potentie om zich in het rijtje supertalenten Lando Norris, Charles Leclerc en - op basis van leeftijd - Max Verstappen te scharen. Het kan best zijn dat Mercedes vanaf nu meer heeft aan die rauwe snelheid. Een besluit volgt op korte termijn, aldus teambaas Toto Wolff.

Valtteri Bottas moet vrezen voor zijn stoeltje bij Mercedes. Valtteri Bottas moet vrezen voor zijn stoeltje bij Mercedes. Foto: Getty Images

Ricciardo moet op zijn tellen passen

Norris staat in het onderlinge kwalificatieduel bij McLaren met 6-3 voor tegen Daniel Ricciardo. Zaterdag zette de 21-jarige Brit zijn auto op de eerste startrij en kwam zijn ervaren Australische teamgenoot niet verder dan een teleurstellende dertiende tijd.



Riccardo heeft voor drie seizoenen getekend, maar als het zo doorgaat is het maar de vraag of hij die vol gaat maken. McLaren is een ambitieus team en is met Ferrari verwikkeld in een strijd om de derde plaats bij de teams achter Red Bull Racing en Mercedes. Daarbij hebben ze beide coureurs nodig.



In de races gaat het niet eens zo slecht voor Ricciardo, want hij finisht meestal in de punten. Maar ook dit gaat Norris veel beter af: die heeft er al 86 en zijn teammaat maar 34. Het echte pijnpunt zit in de kwalificatie, voorheen juist het sterke punt van de 32-jarige coureur uit Perth. Het wordt simpelweg tijd dat Ricciardo er een tandje bij gaat zetten.

Daniel Ricciardo kan Lando Norris niet bijhouden Daniel Ricciardo kan Lando Norris niet bijhouden Foto: Getty Images

Alonso heeft de rollen omgedraaid

Esteban Ocon begint ook steeds meer in negatieve zin op te vallen. De Fransman heeft dan wel net voor drie jaar bijgetekend bij Alpine, maar hij is ook al drie races op rij buiten de punten gefinisht en haalde al vier keer op rij de top tien in de kwalificatie niet.



Even leek Fernando Alonso het zwaar te krijgen met de vijftien jaar jongere Ocon, maar inmiddels zijn de rollen omgedraaid. Bovendien mocht Guanyu Zhou, de Chinese leider in het Formule 2-kampioenschap, vrijdag al even in de Alpine rijden: een interessante coureur voor de Formule 1.

Natuurlijk heeft Ocon net een nieuw contract op zak, maar Alonso kan de veelbelovende toekomst van een teamgenoot vakkundig om zeep helpen. Vraag dat maar aan Stoffel Vandoorne.

Slecht nieuws voor Esteban Ocon: Fernando Alonso heeft de rollen omgedraaid bij Alpine. Slecht nieuws voor Esteban Ocon: Fernando Alonso heeft de rollen omgedraaid bij Alpine. Foto: Getty Images

Is Pérez wel zo zeker van zijn zaak?

Sergio Pérez moet aan de bak om een tweede seizoen naast Verstappen veilig te stellen. Uiteraard doet de Mexicaan het véél beter dan zijn voorganger Alexander Albon, maar het gat met Verstappen is toch nog regelmatig akelig groot. Dat Pérez nu al Albons puntentotaal van vorig seizoen (104) nadert, komt ook doordat de Red Bull veel beter is dan in 2020. De grootste kaper op de kust: Pierre Gasly. Die wil dolgraag terug naar het hoofdteam.



Diens teamgenoot Yuki Tsunoda krijgt vast de tijd van Red Bull om te wennen bij AlphaTauri, maar de 21-jarige Japanner moet snel met een paar goede resultaten in de races komen (en minder schelden op de boordradio).



Antonio Giovinazzi troeft zijn ervaren teammaat Kimi Räikkönen steeds vaker af in de kwalificatie, maar neemt te weinig afstand om nog een jaar in de Alfa Romeo af te dwingen. Räikkönen zelf lijkt ook onderweg naar de uitgang, al weet je bij de inmiddels 41-jarige Fin nooit hoelang hij zijn 'hobby' Formule 1 nog door wil zetten.



Normaal gesproken zouden Nikita Mazepin (Haas) en Nicholas Latifi (Williams) ook in deze opsomming moeten voorkomen, maar de prestaties van deze coureurs zijn minder belangrijk dankzij de goedgevulde portefeuilles van hun vaders. Voorlopig zitten de Rus en de Canadees dus nog veilig.