Sebastian Vettel heeft zaterdag een gridstraf van drie plekken gekregen voor het hinderen van Fernando Alonso tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Duitse coureur van Aston Martin start de race daardoor vanaf de elfde plaats.

Vettel zorgde er in de slotfase van Q2 voor dat Alonso in de laatste bocht (10) vol op de rem moest. De Fransman van Alpine kon mede daardoor zijn tijd niet verbeteren en alsnog in de benodigde top tien duiken om door te gaan naar Q3.

Alonso reageerde na de finish woedend richting Vettel, die meteen uitgebreid zijn excuses aanbood. De wedstrijdleiding toonde geen mededogen met Vettel en zette hem op de startgrid terug van de achtste naar de elfde positie.

George Russell (van negen naar acht), die stuntte in zijn Williams, Vettels teamgenoot Lance Stroll (van tien naar negen) en Ferrari-coureur Carlos Sainz (van elf naar tien) profiteren van de sanctie van Vettel.

De wedstrijdleiding deed ook onderzoek naar Valtteri Bottas van Mercedes (vijfde) en Sainz omdat zij te langzaam zouden hebben gereden tussen bocht 9 en 10, maar zij ontvingen in tegenstelling tot Vettel geen gridstraf.

Max Verstappen veroverde poleposition in Spielberg. De Nederlandse WK-leider van Red Bull Racing hield de verrassend sterke McLaren-coureur Lando Norris (tweede) en zijn teamgenoot Sergio Pérez (derde) achter zich. Lewis Hamilton (Mercedes) werd vierde. De race begint zondag om 15.00 uur.