Red Bull-teambaas Christian Horner kon zich goed voorstellen dat Max Verstappen ondanks het behalen van poleposition niet tevreden was met de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen baalde zaterdag van de strategie van Red Bull.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Max is altijd op zoek naar dat beetje extra en vandaag voelde hij dat er nog meer in de auto zat", vertelde Horner bij Sky Sports. "Bij zijn eerste poging in Q3 verremde hij zich en bij zijn tweede poging wilden we Max in vrije lucht de baan op sturen, maar daardoor kreeg Lando (Norris, red.) een tow."

De 23-jarige Verstappen was uiteindelijk een halve tiende rapper dan de verrassende nummer twee Norris. De Nederlander kon nauwelijks genieten van zijn poleposition en baalde vooral dat hij als eerste op pad werd gestuurd en daardoor niet kon profiteren van een slipstream.

"Q3 was klote", baalde hij bij Ziggo Sport. "In mijn eerste run ging ik wijd in bocht 3. Dat is anderhalf à twee tienden weg. In mijn tweede run doken we als eerste naar buiten en verloor ik zo veel tijd op de rechte stukken. Ik had verwacht dat het wel mee zou vallen, maar het was gewoon niet te doen."

Max Verstappen pakte zaterdag poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk. Max Verstappen pakte zaterdag poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk. Foto: Getty Images

'Mercedes-motor werkt wél goed bij McLaren'

Horner wilde verder niet te veel woorden vuil maken aan de kritiek van Verstappen. "Het is vooral mooi dat zowel Max als 'Checo' (Perez, red.) voor de beide Mercedessen staan", aldus de Brit.

"En verder was het vandaag heel close met McLaren. De Mercedes-motor werkt in de McLaren in ieder geval heel goed. Ze zijn waanzinnig snel op het rechte stuk. Zij worden een factor om morgen rekening mee te houden."

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur. Mogelijk gaat het tijdens de race regenen.