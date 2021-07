Lewis Hamilton heeft niet de illusie dat hij Max Verstappen zondag in de Grand Prix van Oostenrijk van de zege af kan houden. De 36-jarige Brit kwalificeerde zich zaterdag als vierde voor de race in Spielberg.

"Als het om pure snelheid gaat, ligt een overwinning buiten ons bereik", zei Hamilton voor de camera van Sky Sports. "We moeten niet één, maar twee Red Bull-auto's voorbij zien te komen."

"Red Bull heeft de auto opnieuw verbeterd. Het wordt een makkelijke overwinning voor Max. Wij moeten zorgen dat we in ieder geval nog voorbij Pérez komen en zoveel mogelijk punten gaan scoren."

Hamilton, die eerder op de dag zijn aflopende contract bij Mercedes met twee jaar verlengde, moest naast Verstappen en Pérez (derde) ook nog Lando Norris (tweede) voor zich dulden. Valtteri Bottas eindigde in de kwalificatie in Spielberg als vijfde.

Lewis Hamilton beleefde een teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Foto: ANP

'We blijven snelheid tekortkomen'

Hamilton erkende dat Mercedes nog altijd snelheid tekortkomt ten opzichte van Red Bull Racing. "De uitdaging is deze week nog groter dan vorige week", vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen, die een week geleden op de Red Bull Ring ook al de zege aan Verstappen moest laten.

"We blijven gewoon snelheid tekortkomen. We hebben van alles geprobeerd om nog meer snelheid uit de auto te halen, maar meer dan dit zat er niet in. We staan waar we staan. Hopelijk lukt het ons om ergens in de komende races toch nog snelheid te vinden."

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur. Mogelijk gaat het tijdens de race regenen.