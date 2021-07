Lando Norris is zaterdag euforisch na zijn beste kwalificatie uit zijn loopbaan. De 21-jarige Brit mag zondag naast Max Verstappen als tweede beginnen aan de Grand Prix van Oostenrijk.

"Dit voelt episch", jubelde de McLaren-coureur. "Na afgelopen race wilde ik graag nog een stap omhoog doen en ik heb er nu zelfs twee omhooggezet. Dit is geweldig en geeft ons een mooie uitgangspositie voor de race van morgen. Waarschijnlijk was dit een van mijn beste rondes ooit."

Norris beleefde een week geleden op de Red Bull Ring ook al een sterke kwalificatie toen hij als vierde eindigde voor de Grand Prix van Stiermarken. Vanwege een gridstraf van Valtteri Bottas mocht hij als derde aan de race beginnen.

Achter Norris eindigde Red Bull-coureur Sergio Pérez op de derde plek. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (vierde) en Bottas (vijfde) speelden een bijrol in de kwalificatie in Spielberg.

Norris, die bezig is aan zijn derde seizoen in de Formule 1, geeft met zijn tweede plaats een passend vervolg aan een toch al sterk jaar. De voormalig Formule 3-kampioen staat op de vierde plaats in het kampioenschap en heeft twaalf punten meer dan nummer vijf Bottas.

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur. Mogelijk gaat het tijdens de race regenen.