Max Verstappen is ondanks het veroveren van de poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk niet helemaal tevreden. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing baalde van de strategie van zijn team.

"Q3 was best slecht. Natuurlijk ben ik blij met de pole, maar niet met de manier waarop. Daar moeten we het nog even over hebben", zei Verstappen zaterdag na de kwalificatie op de Red Bull Ring.

Verstappen liet zich er verder niet over uit, maar op de boordradio was vlak nadat hij de pole had veiliggesteld, te horen dat hij niet blij was met het feit dat hij tijdens de laatste run in Q3 als eerste van alle rijders naar buiten werd gestuurd door Red Bull.

"Q3 was klote. In mijn eerste run ging ik wijd in bocht 3. Dat is anderhalf, twee tienden weg. In mijn tweede run doken we als eerste naar buiten en verloor ik zoveel tijd op de rechte stukken. Ik had verwacht dat het wel mee zou vallen. Maar het was gewoon niet te doen", vertelde Verstappen later bij Ziggo Sport.

"Daar baalde ik een beetje van. Of je nou eerste staat of tiende, als je niet blij bent met je ronde moet je daar gewoon de pest over in hebben. Ik wil het altijd zo goed mogelijk doen, het kan nooit perfect zijn, maar zo dicht mogelijk tegen perfectie aan. Vandaag in Q3 was dat totaal niet aan de orde. Dus dan ben ik iets minder blij. Natuurlijk is dit nog altijd positief, maar ik had graag een groter gat gewild naar de tweede plaats."

De Nederlandse fans op de Red Bull Ring juichen na de poleposition van Max Verstappen. De Nederlandse fans op de Red Bull Ring juichen na de poleposition van Max Verstappen. Foto: Getty Images

'Over het algemeen kan McLaren niet mee'

Verstappen kan zondag in de race die om 15.00 uur begint opnieuw uitstekende zaken doen in de strijd om de wereldtitel, aangezien zijn belangrijkste concurrent Lewis Hamilton achter Lando Norris en Sergio Pérez slechts de vierde tijd reed in de kwalificatie.

"We staan gewoon eerste en hopelijk hebben we een goede start en kunnen we vooraan wegrijden. We weten dat Lando heel snel is. Over het algemeen kan McLaren niet mee in de race, maar daarom is het wel super voor hun om op de eerste startrij te staan", aldus Verstappen.

"Ik ben benieuwd hoe het zal gaan in de eerste ronde, maar daarna moeten we ons focussen op onze eigen race en dan zien we het allemaal wel. We hebben zachtere banden dan vorige week en het is altijd lastig om dat te managen. We zullen het niet cadeau krijgen."

Verstappen heeft na 8 van de 23 Grands Prix 18 punten voorsprong op titelverdediger Hamilton. Het momentum ligt volledig bij de Limburger, die in de laatste drie Grands Prix de pole pakte en de laatste twee races op zijn naam schreef, waaronder ook vorige week op de Red Bull Ring.