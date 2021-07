Max Verstappen start de Grand Prix van Oostenrijk zondag vanaf poleposition. De leider in de WK-stand van de Formule 1 verzekerde zich daar zaterdag van op de Red Bull Ring door een tijd van 1.03,768 op de klokken te zetten. Lando Norris wist in zijn McLaren te verrassen met een tweede startplaats, nipt achter Verstappen.

Het is voor Verstappen zijn vierde poleposition dit seizoen en zijn derde op rij.



Beide Mercedes-coureurs vielen tegen, met een vierde startplaats voor Lewis Hamilton en de vijfde positie voor Valtteri Bottas. Sergio Pérez, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, staat met een derde tijd nog voor het Mercedes-duo.



Hamilton stelde dus teleur, maar zijn jonge landgenoten kwamen wel goed voor de dag. De tweede startplaats voor Norris is de beste in zijn loopbaan. De 21-jarige Engelsman kwam maar 0,048 seconden tekort op de tijd van Verstappen, die ontevreden was over het verloop van Q3.



Ook George Russell liet van zich horen. Hij wist de top tien te halen voor Williams, iets wat het team in 2018 voor het laatst lukte. De 23-jarige Mercedes-protegé start zondag als negende.



AlphaTauri heeft zondag een goede uitgangspositie met Pierre Gasly en Yuki Tsunoda op de respectievelijk zesde en zevende startplaats. Achter hen reed Sebastian Vettel de achtste tijd, maar die plek raakt de Duitser sowieso kwijt door een gridstraf. De Aston Martin-coureur reed in Q2 flink in de weg van een aanstormende en woedende Fernando Alonso.

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.03,720

2. Lando Norris (McLaren): +0,048

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,270

4. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,294

5. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,329

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,387

7. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,553

8. Sebastian Vettel (Aston Martin): +0,850

9. George Russell (Williams): +0,871

10. Lance Stroll (Aston Martin): +0,898

Ferrari de fout in op de mediumbanden

Ferrari wist de top tien van de kwalificatie opvallend genoeg niet te halen. Zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz wilde Q2 doorkomen op de mediumbanden, om daarop zondag te starten, maar ze slaagden daar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Verstappen niet in. Sainz reed de elfde tijd en Leclerc de twaalfde. Achter hen viel Daniel Ricciardo opnieuw tegen in de McLaren, zeker gezien zijn teammaat Norris op de eerste startrij staat.



Achteraan de startgrid viel Esteban Ocon opnieuw tegen. De Fransman, die onlangs zijn contract met Alpine verlengde, kwam net als een week geleden niet verder dan de zeventiende startplaats.

De Grand Prix van Oostenrijk start zondag om 15.00 uur.