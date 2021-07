Max Verstappen is goed voorbereid op de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk zaterdagmiddag. De leider in de WK-stand reed in de slottraining op de Red Bull Ring de snelste tijd en bleef de beide Mercedes-coureurs ruim een halve seconde voor.

Verstappen reed met vijftien ronden het minst van allemaal, maar klokte op de rode softband wel een tijd van 1.04,591. Lewis Hamilton kwam daarbij het dichtst in de buurt met 1.04,994, maar die tijd moest de Brit inleveren omdat hij de baanlimiet had overschreden.

Ondanks die afgenomen tijd kwam uit de training naar voren dat Verstappen de grote favoriet is om poleposition te pakken in de kwalificatie. Dat zou voor de derde race op rij zijn.

Valtteri Bottas reed nu de tweede tijd, gevolgd door Hamilton. Pierre Gasly kwam met de AlphaTauri sterk voor de dag: de tijd van de Fransman (1.05,280) was goed voor de vierde plek in de rangschikking. Ook Antonio Giovinazzi beleefde een goede training. De Italiaan klokte in zijn Alfa Romeo de vijfde tijd.

Top tien derde training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.04,591

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,538

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,686

4. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,689

5. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +0,754

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,756

7. Sergio Pérez (Red Bull): +0,805

8. Fernando Alonso (Alpine): +0,843

9. Charles Leclerc (Ferrari): +0,893

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +0,951

Ferrari sterker dan McLaren

In de strijd om de derde plek in het constructeurskampioenschap lijkt Ferrari het dit weekend beter voor elkaar te hebben dan McLaren. Carlos Sainz en Charles Leclerc gingen beiden even naast de baan, maar waren goed voor de zevende en de negende tijd.

Lando Norris en Daniel Ricciardo kwamen niet verder dan vijftiende en zestiende tijd. Het is dit seizoen wel gebruikelijk dat McLaren in de trainingen niet het achterste van de tong laat zien.

De training verliep zonder grote incidenten. Yuki Tsunoda had wel een stevige schuiver bij het uitkomen van de voorlaatste bocht, maar de Japanner hield zijn AlphaTauri daarbij op fraaie wijze uit de bandenstapels.