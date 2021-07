Teambaas Toto Wolff is erg blij dat Lewis Hamilton zijn contract bij Mercedes zaterdag met twee jaar heeft verlengd. De zevenvoudig wereldkampioen ligt nu tot en met 2023 vast bij het Duitse team.

"In 2022 gaan we een nieuw tijdperk in. Ik kan me geen betere coureur in ons team wensen dan Lewis", zegt de 49-jarige Wolff op de site van Mercedes. "Zijn prestaties in de sport spreken voor zich. Met zijn ervaring, snelheid en racevaardigheid is hij op dit moment op de top van zijn kunnen."

Hamilton, die in 2008 namens McLaren voor het eerst wereldkampioen werd in de Formule 1, rijdt sinds 2013 voor Mercedes en boekte sindsdien grote successen in dienst van de dominante renstal.

De 36-jarige Brit eindigde in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 bovenaan de WK-stand. Alleen in 2016 werd hij afgetroefd in de strijd om de wereldtitel; teamgenoot Nico Rosberg zorgde vijf jaar geleden voor de trendbreuk.

'We kunnen ons nu volledig op de races focussen'

Waar het vorig jaar lange tijd onduidelijk was of Hamilton dit seizoen nog voor Mercedes zou rijden - hij zette pas in februari zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis - is er nu na acht Grands Prix al duidelijkheid over zijn toekomst. Volgens Wolff is het geen toeval dat er al een akkoord ligt.

"We zijn in een felle strijd om de wereldtitel verwikkeld. Nu er al duidelijkheid is, kunnen we ons volledig focussen op de races. Ik heb altijd al gezegd: als Lewis het vuur blijft houden om te racen, kan hij zo lang als hij wil doorgaan bij ons", aldus Wolff.

Hamilton won dit jaar de Grands Prix in Bahrein, Portugal en Spanje, maar is niet zo dominant als de laatste jaren. Max Verstappen schreef dit seizoen al vier races op zijn naam en gaat momenteel aan de leiding in de WK-stand. Het Formule 1-seizoen wordt dit weekend vervolgd met de Grand Prix van Oostenrijk.