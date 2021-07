Lewis Hamilton blijft langer bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn contract bij de Duitse renstal met twee jaar verlengd, zo is zaterdag bekendgemaakt.

Het was al langer duidelijk dat de 36-jarige Hamilton zijn aflopende verbintenis bij Mercedes zou gaan verlengen. Hij gaat straks zijn tiende en elfde seizoen in bij het team waarvoor hij sinds 2013 rijdt. Sindsdien werd hij zes keer wereldkampioen. Bij zijn vorige team McLaren greep hij in 2008 de wereldtitel.

"Het is moeilijk te geloven dat ik al bijna negen jaar met dit ongelooflijke team heb samengewerkt", aldus Hamilton. "Ik ben dan ook verheugd dat we onze samenwerking met nog twee jaar voortzetten. We hebben samen zoveel bereikt, maar we hebben nog veel te bereiken, zowel op als naast de baan."

Hamilton wordt beschouwd als een van de beste Formule 1-coureurs aller tijden. Van alle rijders won hij de meeste races (98) en met zijn zeven wereldtitels deelt hij het record met de Duitse legende Michael Schumacher. Hij werd de laatste vier seizoenen wereldkampioen.

Dit seizoen gaat het minder voorspoedig voor Hamilton. De Brit won al wel drie van de acht races, maar is voorbijgestreefd door de Red Bull van Max Verstappen. Dankzij vier gewonnen Grands Prix staat de Nederlandse koploper achttien punten voor op nummer twee Hamilton in het WK-klassement (156 om 138).