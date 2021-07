Vorig weekend won Max Verstappen vanaf poleposition op dominante wijze de Grand Prix van Stiermarken. Dit weekend rijdt de Formule 1 weer op de Red Bull Ring, nu voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander kan dus opnieuw met gemak winnen, zou je denken. Maar zo simpel is het niet.

Afgaande op de bekende informatie zijn er genoeg redenen om te denken dat Red Bull Mercedes dit weekend weer de baas zal zijn. Er wordt bijvoorbeeld gereden op zachtere banden, die dit seizoen gunstiger zijn voor het team van Verstappen. In de twee races die op de zachtste banden werden verreden - Azerbeidzjan en Monaco - was Red Bull de snelste.



Daarnaast is er veel te doen rond de achtervleugel van de Red Bull, die duidelijk kleiner is dan die van de Mercedes. Volgens het team van Lewis Hamilton verliest zijn auto hierdoor kostbare tijd op de rechte stukken. Dit weekend zit diezelfde grote achtervleugel nog op de Mercedes, omdat een kleinere vleugel à la Red Bull de auto volgens het team alleen maar langzamer zou maken over een hele ronde. Als dit een van de grote voordelen is voor Red Bull, dan verandert daar tot nader order niets aan.



Een ander veelbesproken thema zijn de updates, en vooral het gebrek eraan bij Mercedes. Afgelopen zondag beweerden Hamilton en teambaas Toto Wolff zelfs dat er helemaal geen verbeteringen aan de auto's meer aankomen, maar dat blijkt niet de waarheid. Technisch directeur James Allison van het kampioensteam stelde dat er nog wel updates in de pijplijn zitten.

Mercedes-updates komen pas over twee weken

Vooralsnog gaat dat dit weekend niet beïnvloeden. De auto die vrijdag op de baan verscheen is optisch gelijk aan die van afgelopen zondag. Die updates komen over twee weken op Silverstone. Red Bull is nu dus verder in de ontwikkeling, dus ook dit voordeel blijft bij het team van Verstappen.

Betekent dit dat Red Bull de champagne al koud kan zetten? Verstappen denkt zelf van niet. De Nederlander verwachtte donderdag al dat het dit weekend dichter bij elkaar zit op de Red Bull Ring. "Dat zie je vaak met back-to-back-races op hetzelfde circuit. Iedereen leert van wat er is misgegaan en kan dus verbeteren", zei de WK-leider.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kwamen vrijdag sterk voor de dag in de tweede training. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kwamen vrijdag sterk voor de dag in de tweede training. Foto: Getty Images

Zeldzaamheid: Hamilton kruipt in de Mercedes-simulator

Volgens Hamilton zet zijn team alles op alles om de auto sneller te maken, ook zonder updates. De zevenvoudig wereldkampioen was deze week zelfs in de simulator op de fabriek in het Engelse Brackley te vinden, iets wat hij vorige week voorafgaand aan de eerste race in Oostenrijk ook al had gedaan.

Normaliter blijft de Brit ver uit de buurt van de simulator en laat hij dat werk graag over aan zijn landgenoot Anthony Davidson. Hamilton vindt het nog steeds niet leuk om te doen, zo maakte hij duidelijk, maar hij doet het toch. Het is maar een indicatie van hoezeer Red Bull Mercedes onder druk zet.



Toch moet niet onderschat worden hoezeer teams in staat zijn om te leren van fouten, verkeerde afstellingen en slechte strategieën. Een voorbeeld is Ferrari, dat in de Grand Prix van Frankrijk door het ijs zakte. Charles Leclerc en Carlos Sainz rookten daar in de race hun banden op, maar kwamen een week later op de Red Bull Ring op diezelfde specificatie banden juist sterk voor de dag.

Mercedes ging juist tijdens de GP van Stiermarken slechter met de banden om dan Red Bull, waardoor Verstappen na zijn enige pitstop naar de harde band makkelijk weg kon rijden van Hamilton. Het leidt geen twijfel dat op het hoofdkwartier in Brackley tot in den treure is doorgerekend en is geanalyseerd hoe dit beter kan.

Top tien tweede training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.04,523

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,189

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,217

4. Lance Strolll (Aston Martin): +0,616

5. Sebastian Vettel (Aston Martin): +0,745

6. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,833

7. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,856

8. Fernando Alonso (Alpine): +0,870

9. Lando Norris (McLaren): +0,943

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +0,988

Verstappen lijkt gelijk te gaan krijgen

Het dominante team van de afgelopen zeven jaar is hierin niet te onderschatten, zo liet Hamilton nog zien Bakoe. Daar begon het weekend dramatisch, maar startte de Engelsman uiteindelijk wel voor Verstappen op de eerste startrij. Formule 1-auto's zijn complex: er zijn ontelbare afstelopties en het kan soms even duren voordat teams de sweetspot vinden.

Red Bull blijft wel de favoriet om twee keer op rij te winnen in Oostenrijk en daarmee voor de vijfde keer in successie dit seizoen. Maar het tempo dat Mercedes vrijdag liet zien in de tweede vrije training - zowel over één ronde als in de long runs - bewijst dat Verstappen weleens gelijk kan krijgen. Het zit dichter bij elkaar.



Daarom is het beeld van de spannende Grand Prix van Frankrijk waarschijnlijker dan Red Bulls dominantie van een week geleden. De bloedstollende titelstrijd gaat gewoon door.