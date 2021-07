Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op de eerste vrije trainingen in Oostenrijk. Hoewel de Nederlander in de tweede sessie langzamer was dan de Mercedes-coureurs, is hij positief gestemd met het oog op de rest van het weekend.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Mercedes lijkt erg snel op de zachte band", aldus Verstappen op zijn eigen site. "Van onze kant was de run op de zachte band niet perfect, maar niettemin voelde ik me goed in de auto. Alles voelt redelijk goed aan."

"Er zijn niet echt problemen, dus we moeten er gewoon voor zorgen dat we wat meer snelheid vinden op de softs, want ik denk dat we er op de mediums goed uitzien. Ook in de long runs ziet het er goed uit, dat is uiteindelijk het belangrijkst."

De 23-jarige Verstappen, die in de openingssessie nog het snelst was, gaf in de tweede training twee tienden toe op de tijd van Hamilton. Valtteri Bottas eindigde op een tiende achter zijn Mercedes-teamgenoot als tweede.

Zaterdag pakte Verstappen op de Red Bull Ring op overtuigende wijze poleposition voor de Grand Prix van Stiermarken en een dag later reed de Nederlander ook dominant naar de zege.

34 Verstappen reed niet 'perfect', Hamilton blij met vooruitgang

Verstappen verwacht spannende kwalificatie

Verstappen zag wel dat Mercedes in een paar dagen tijd sterker is geworden in Spielberg. "Het zal morgen ongetwijfeld spannend worden", blikte hij vast vooruit op de kwalificatie.

"Mercedes is sterker geworden, dus we zullen zien. Het allerbelangrijkst is dat de zachtere compounds het uithouden tijdens de race. Dat zal een uitdaging worden."

Het Grand Prix-weekend in Oostenrijk wordt zaterdag om 12.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 15.00 uur begint de race.