Lewis Hamilton is redelijk tevreden na de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Mercedes-coureur denkt dat zijn team progressie heeft geboekt, maar verwacht dat Red Bull nog wel de snellere auto heeft.

"Ik weet dat Red Bull nog wat achter de hand heeft", zei Hamilton, die vrijdag in de tweede training het snelst was, voor de camera van Sky Sports. "We hebben wel wat progressie geboekt, maar zij hebben nog steeds twee tienden voorsprong op ons. Ik verwacht dat Red Bull morgen meer laat zien dan vandaag."

Verstappen moest in de tweede training genoegen nemen met de derde plek en gaf twee tienden toe op de tijd van Hamilton. Valtteri Bottas eindigde op een tiende achter zijn Mercedes-teamgenoot als tweede.

Zaterdag pakte Verstappen op de Red Bull Ring op overtuigende wijze poleposition voor de Grand Prix van Stiermarken en een dag later reed de Nederlander ook dominant naar de zege.

Lewis Hamilton was het snelst in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Foto: Getty Images

'Het lijkt alsof Red Bull onze oude kwalificatiemodus gebruikt'

Hamilton heeft niet de illusie dat hij Verstappen zaterdag van poleposition af kan houden. "Het lijkt wel alsof Red Bull tegenwoordig de kwalificatiemodus gebruikt, die wij altijd in onze auto hadden", vervolgde de 36-jarige Brit.

"Het is erg indrukwekkend wat ze laten zien en het zal moeilijk worden om ze morgen te verslaan. De voorsprong die ze in de kwalificatie hebben, zullen ze in principe ook zondag op ons hebben. Dat is het hele seizoen zo geweest. Maar we zullen hard blijven werken om het ze zo moeilijk mogelijk te maken."

Het Grand Prix-weekend in Oostenrijk wordt zaterdag om 12.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 15.00 uur begint de race.