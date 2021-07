Lewis Hamilton heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk de snelste tijd gereden. WK-leider Max Verstappen kwam op de Red Bull Ring tot de derde rondetijd, op twee tienden van zijn grote concurrent in de titelstrijd.

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas reed de tweede tijd en was ook nipt sneller dan Verstappen. De training werd zeker in het tweede half uur afgewerkt op steeds natter worden asfalt.

Hoewel de Red Bull- en Mercedes-coureurs zich vooral focusten op langere runs met de mediumbanden, werden de snelste tijden neergezet op de rode softband. Daarop kwam Mercedes sterk voor de dag, maar het rondje dat Verstappen in zijn Red Bull klokte was zeker niet perfect te noemen.

Aston Martin en AlphaTauri kwamen ook sterk voor de dag in de tweede training. Lance Stroll en Sebastian Vettel reden respectievelijk de vierde en vijfde tijd, terwijl Yuki Tsunoda en Pierre Gasly de zesde en zevende rondetijd klokten.

Enkele grote namen vielen buiten de top tien, onder wie de beide Ferrari-coureurs Charles Lecler en Carlos Sainz. Die waren in de eerste training nog respectievelijk tweede en derde, maar kwamen nu niet verder dan de zestiende en dertiende tijd.

Ook Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam niet in de top tien. De Mexicaan was duidelijk bezig met de longruns en sloot de training dan ook af met 30 ronden op de mediumbanden. Verstappen reed een run van 25 ronden op die banden.

Top tien tweede training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.04,523

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,189

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,217

4. Lance Strolll (Aston Martin): +0,616

5. Sebastian Vettel (Aston Martin): +0,745

6. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,833

7. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,856

8. Fernando Alonso (Alpine): +0,870

9. Lando Norris (McLaren): +0,943

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +0,988

Dit weekend zachtere banden in Oostenrijk

Voor de Grand Prix van Oostenrijk heeft Pirelli een stap zachtere banden meegebracht ten opzichte van afgelopen weekend. De mediumband is daarom de softband van vorige week.

De softbanden die deze week worden gebruikt, zijn nog iets zachter. Die werden vooral in de eerste training door de coureurs getest, al reed Tsunoda nu een run van 22 ronden op dat rubber.

Aan het einde van de training ging het steeds harder regenen boven de Red Bull Ring. Dat zorgde er onder meer voor dat Hamilton in bocht 4 rechtdoor schoot en in de grindbak terechtkwam. Daar wist de regerend wereldkampioen wel weer uit te komen. Ook zijn landgenoot Lando Norris had een flinke spin in de McLaren. De Brit ging bij het uitkomen van bocht 1 in de fout en belandde met zijn McLaren in het gras.