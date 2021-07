Max Verstappen zet zijn goede vorm in Oostenrijk door. De leider in de WK-stand van de Formule 1 was vrijdag in de openingstraining voor de tweede race op rij op de Red Bull Ring weer de snelste. Afgelopen weekend domineerde Verstappen al op dezelfde baan, toen daar de Grand Prix van Stiermarken werd verreden.

De Limburger klokte nu een rondetijd van 1.05,143. Daarmee was hij ruim twee tienden van een seconde sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari. Diens teamgenoot Carlos Sainz reed de derde tijd.

De Mercedes-coureurs waren iets verder van achteren te vinden. Valtteri Bottas klokte de vierde tijd, Lewis Hamiltons snelste ronde was goed voor de zevende positie in de eindklassering.

Verstappen richtte zich in de eerste vrije training vooral op de rode softbanden. Aan het einde van de training reed hij een langere run van 22 ronden op die band. De banden zijn een stap zachter dan vorige week op de Red Bull Ring, wat betekent dat de softband er afgelopen weekend nog niet was.

Top tien eerste training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.05,143

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,266

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,288

4. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,302

5. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,331

6. Kimi Raïkkönen (Alfa Romeo): +0,443

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,566

8. Sergio Pérez (Red Bull): +0,583

9. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,583

10. Lando Norris (McLaren): +0,737

Coureurs testen met nieuwe achterbanden

De coureurs kregen ook de kans om te testen met nieuwe en stevigere achterbanden van Pirelli die over twee weken op Silverstone hun intrede doen. Verstappen reed hier negen ronden op.



Tijdens de training waren er een paar schuivers, met name van Lance Stroll in de Aston Martin. Van grote schade was geen sprake. Guanyu Zhou debuteerde tijdens een vrije training voor Alpine. De Chinese Formule 2-coureur hield de auto van Fernando Alonso keurig op de baan en klokte de veertiende tijd.