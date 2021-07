Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk bleef het zaterdag droog, maar zondag is er wel een kans op regen tijdens de race. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting in Spielberg.

Een stevig buiengebied trekt zondag over het westelijke deel van de Oostenrijkse Alpen en komt langzaam dichterbij. De zon maakt plaats voor steeds meer bewolking en de kans op een onweersbui neemt toe.

Dit betekent niet dat het asfalt van de Red Bull Ring ook daadwerkelijk flink nat zal worden. De eerste buien kunnen ook pas na afloop van de race ontstaan. Als er tijdens de race al buien ontstaan, kunnen deze het circuit ook grotendeels missen.

De coureurs zullen waarschijnlijk starten met droog weer en tijdens de race moeten kunnen anticiperen op wat licht gespetter, maar ook op een behoorlijke bui.

Met zo'n 20 graden is het in Spielberg niet echt warm. Als er wat regen valt, zal de temperatuur nog wat lager uitkomen.

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur.