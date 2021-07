Max Verstappen heeft begrip voor de commotie die ontstond na de burn-out die hij vorige week deed na zijn overwinning in de Grand Prix van Stiermarken. De Red Bull-coureur kreeg voor die actie een waarschuwing van Michael Masi, de wedstrijdleider in de Formule 1.

"Ik wil de volgende keer een donut doen", grapte de 23-jarige Verstappen donderdag in de aanloop naar de tweede GP van dit seizoen in Oostenrijk. "Ik snap het veiligheidsprincipe. Ze willen het liever niet."

Verstappen won afgelopen zondag op overtuigende wijze de GP van Stiermarken. Hij kwam met een grote voorsprong op titelconcurrent Lewis Hamilton over de finish en vierde zijn overwinning met een burn-out. Daarbij trok hij ook een flinke streep rubber over het asfalt.

"Ik keek in de spiegel en reed helemaal links. Ik vond het wel grappig toen", aldus de Nederlander. "Maar ze hebben het liever niet. Ik snap het wel en ik zal het niet weer doen."

Masi was niet bepaald te spreken over de burn-out van Verstappen. Een dag na de race in Oostenrijk liet de internationale autosportfederatie FIA weten de actie bij de volgende wedstrijd niet meer toe te laten.

'Die atmosfeer rondom het circuit hebben we gemist'

Die volgende Grand Prix vindt zondag ook op de Red Bull Ring in Spielberg plaats. Ondanks zijn dominante zege van afgelopen weekend rekent Verstappen zich nog niet rijk.

"We rijden dan wel op hetzelfde circuit, maar met andere banden en mogelijk ook andere weersomstandigheden. Iedereen heeft nu een volledige race gereden en dat maakt het wel uitdagender."

De GP van Oostenrijk wordt bovendien de eerste Formule 1-race sinds de uitbraak van de coronapandemie waarbij geen restricties meer gelden wat betreft het aantal toeschouwers. De tribunes langs het circuit zullen volstromen met in totaal 140.000 fans.

"Die atmosfeer rondom het circuit hebben we echt gemist", zei Verstappen. "Het zal een grote steun zijn. Ik hoop dat we er een mooi weekend van kunnen maken."

De GP van Oostenrijk begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. De derde vrije training is zaterdag om 12.00 uur en de kwalificaties is diezelfde dag om 15.00 uur. De race begint zondag om 15.00 uur.