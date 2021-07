Lewis Hamilton krijgt de door hem gewenste upgrades voor zijn auto bij Mercedes. De Brit hoopt daarmee vanaf komend weekend in Oostenrijk meer tegenstand te kunnen bieden aan WK-leider Max Verstappen.

De 36-jarige Hamilton zei vorige week na de eerste race in Oostenrijk (Verstappen won, Hamilton werd tweede) dat het op de huidige manier onmogelijk was Verstappen bij te houden en dat hij upgrades nodig had, maar dat die upgrades niet zouden komen.

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff liet vervolgens weten dat er geen verbeteringen op komst waren, maar technisch directeur James Allison heeft aangegeven dat de Duitse renstal wel degelijk iets in de pijplijn heeft zitten.

"Ik wist toen ik die uitspraak deed ook al dat er upgrades aan zouden komen", zei Hamilton donderdag in de aanloop naar de nieuwe race in Oostenrijk tegen onder meer Motorsport.com. "We leren steeds meer over deze auto en ontdekken ook waar we nog aan moeten werken. Ik heb alle vertrouwen in het team dat ze dat laatste zullen doen."

Max Verstappen en Lewis Hamilton strijden dit jaar om de wereldtitel. Max Verstappen en Lewis Hamilton strijden dit jaar om de wereldtitel. Foto: Getty Images

'Red Bull staat momenteel voor ons in de hiërarchie'

Hamilton heeft in de WK-stand een achterstand van achttien punten op Verstappen en zag dat Red Bull Racing de laatste vier races wist te winnen, maar de regerend wereldkampioen maakt zich nog geen zorgen.

"Natuurlijk willen we graag meer snelheid vinden om Red Bull te kunnen bedreigen, niet alleen in de kwalificatie maar ook in de race. Zij blijven stappen maken. Maar ik kan het me niet veroorloven om negatief te gaan doen", vervolgde Hamilton.

"Red Bull heeft duidelijk een stap gezet en staat momenteel voor ons in de hiërarchie. Het is nu aan ons om te kijken of we dat gat weer kunnen dichten. Daarbij moeten we trouwens wel bedenken dat het seizoen nog niet eens halverwege is. We zullen nog steeds volop voor deze titel vechten."

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de negende Grand Prix. Opnieuw rijden de coureurs over het circuit in Spielberg. De eerste vrije training is vrijdag om 11.30 uur. De race begint zondag om 15.00 uur.