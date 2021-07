Voor het tweede weekend op rij staat er dit weekend een race op de Red Bull Ring in Spielberg op het programma. Coureur Tom Coronel beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Oostenrijk.

Verstappen pakte zondag op dominante wijze de zege in Oostenrijk. Is er iemand die hem dit weekend wél van de overwinning af kan houden?

"Nee, in één week gaat dat niet lukken. De ontwikkeling van Red Bull is de afgelopen maanden een constante lijn naar boven geweest. Alleen in Portimão was ik even bang dat Mercedes de overhand zou krijgen, toen ik zag hoe snel Mercedes daar aan het eind van het rechte stuk was."

"Maar sinds Red Bull gekozen heeft voor die kleinere achtervleugel is in één keer weer het volledige vertrouwen bij mij teruggekomen. Ik weet zeker dat iedere Formule 1-coureur nu het liefst in de Red Bull zou willen zitten. Het komt ook heel makkelijk bij Max. In iedere training zet hij dit jaar de toon."

De coureurs rijden dit weekend met een set zachtere banden dan afgelopen week. Kan dat de verhoudingen tussen Red Bull en Mercedes nog enigszins veranderen?

"Ook als het gaat om mechanische grip is de Red Bull gewoon heel sterk. Een andere bandensoort gaat dat totaalplaatje niet opeens veranderen. Mercedes is normaal juist iets sterker op harde band, maar in de vorm waar Red Bull nu zit, maakt dat niks uit."

"Het team, de auto, de motor en de coureur zijn bij Red Bull perfect in balans met elkaar. Bij Mercedes is dat anders. Er wordt binnen het team heel erg naar elkaar gewezen."

Tijdschema GP Oostenrijk Vrijdag 11.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 12.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race

Geloof jij de woorden van Toto Wolff, die zegt dat Mercedes al is gestopt met het doorontwikkelen van de auto?

"Iedereen weet dat dit niet de waarheid is. Een team is altijd aan het ontwikkelen. In zijn situatie had ik dit ook gezegd. Cadeautjes krijg je met je verjaardag en met Kerst, maar niet tijdens een Grand Prix-weekend in de Formule 1."

"Bij Mercedes worden er naar excuses gezocht en dat begon eigenlijk al vorig jaar in Abu Dhabi. Toen werd gezegd dat Max won omdat Mercedes de motoren had teruggeschroefd. Ook dat was onzin. Iedere race waarin een Formule 1-team meedoet, doet het mee om te winnen. Racen kost veel geld, energie en ze willen echt geen veldvulling zijn."

Er worden met name voor zondag stevige regenbuien voorspeld. Zou Mercedes daar nog van kunnen profiteren?

"Als we naar races met stevige regenbuien kijken dan is het niet zo dat Verstappen in die Grands Prix slecht voor de dag kwam. Denk bijvoorbeeld aan Hockenheim een aantal jaar geleden of eerder dit seizoen in Imola. Als je zoals Mercedes niet de optimale mechanische grip hebt, ga je ook niet opeens supergoed zijn tijdens regenraces."

"Er is maar één manier voor Mercedes om flink te scoren en dat kan alleen als de Red Bull stilvalt. Stel je voor dat Max ook nog had gewonnen in Bakoe, of dat Hamilton niet uit de grindbak was gekomen in Imola. Dan had Max nu al een gat gehad, waar Mercedes wakker van had gelegen. En ook nu als ik Lewis hoor praten, heb ik het idee dat hij al weet dat hij onttroond gaat worden."

"We moeten met zijn allen ook niet vergeten hoe bijzonder het is wat er nu gebeurt. Als we tien jaar geleden een Nederlander hadden die tweede zou worden in de Formule 1, was er een volksfeest losgebarsten. Nu rijdt er een Nederlander continu vooraan die waarschijnlijk ook nog wereldkampioen gaat worden. Dat is gewoon heel bijzonder."

Tot slot, bij McLaren wordt Daniel Ricciardo behoorlijk om zijn oren gereden door Lando Norris. Is Norris nou zo goed, of valt Ricciardo gewoon tegen?

"De nieuwe generatie is totaal anders dan mijn generatie en ook dan de generatie van Ricciardo. Die jongens zijn zo digitaal opgevoed dat ze zelfs in hun vrije tijd nog races rijden, maar dan virtueel. Ik ben dramatisch slecht in een simulator, maar deze gasten hebben er juist voordeel bij tijdens de echte race."

"Ricciardo heeft gezegd dat hij niet weet wat hij moet doen om net zo snel te zijn als Norris. Het komt omdat de nieuwe generatie coureurs 2D wordt opgevoed, terwijl wij het racen alleen in 3D hebben geleerd."