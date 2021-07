De winnaar van de sprintrace in de Formule 1 krijgt een officiële poleposition achter zijn naam. De koningsklasse van de autosport gaat dit jaar bij drie Grands Prix experimenteren met een sprintrace, die als alternatief geldt voor het huidige kwalificatieformat.

Binnen de Formule 1 was onduidelijkheid of de winnaar van de sprintrace een poleposition achter zijn naam zou krijgen. Eerder werd nog aangenomen dat de snelste coureur in de kwalificatie op vrijdag een poleposition zou scoren.

"Na gesprekken met de FIA hebben we besloten dat de coureur die vooraan op de grid staat voor de reguliere Grand Prix ook de poleposition achter zijn naam moet krijgen", lichtte Formule 1-directeur Ross Brawn toe bij Motorsport.com.

"De polesitter is de coureur die als eerste eindigt tijdens de sprintrace. Statistisch gezien tellen we die uitslag mee, want het is de sprintkwalificatie."

Max Verstappen scoorde in zijn loopbaan zes polepositions. Het record is in handen van Lewis Hamilton, die al honderd poles achter zijn naam heeft staan.

Zo gaan Grands Prix met sprintraces eruitzien Vrijdagochtend: Eerste vrije training van een uur

Vrijdagmiddag: Kwalificatie voor sprintrace

Zaterdagochtend: Tweede vrije training van een uur

Zaterdagmiddag: Sprintrace van 100 kilometer

Zondag: Reguliere race

Formule 1 wil met sprintraces nieuw publiek aanspreken

De Formule 1 hoopt met het nieuwe kwalificatieformat een nieuw publiek aan te spreken en de wereldwijd teruglopende kijkcijfers zo nieuw leven in te blazen. Achter de schermen werkte de Formule 1 al langer aan een hervorming van het Grand Prix-weekend.

De eerste sprintrace vindt plaats bij de Grand Prix van Groot-Brittannië op 17 juli in Silverstone. De Formule 1 werkt de details nog uit om ook op 11 september in het Italiaanse Monza een sprintrace te houden. De derde sprintrace wordt naar verluidt buiten Europa afgewerkt.

Dit weekend staat op de Red Bull Ring in Spielberg de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. WK-leider Max Verstappen verdedigt een voorsprong van achttien punten op nummer twee Lewis Hamilton.